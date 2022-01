Obbligo vaccinale, c'è il decreto legge

L'obbligo vaccinale sta per diventare realtà: il consiglio dei ministri è chiamanto in questi minuti ad approvare un nuovo decreto legge che stabilisce i termini della vaccinazione anti covid obbligatoria in Italia. Per ora l'obbligo vaccinale sarebbe limitato agli over 50.

Obbligo vaccinale, il testo del decreto legge

"Per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale anti Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età".

++ articolo in aggiornamento ++

Nel corso della cabina di regia il Pd avrebbe ribadito con forza la richiesta di estendere a tutti l'obbligo di vaccino, come chiesto dal ministro della Salute Roberto Speranza. Lega e M5s invece avrebbe riproposto di fissare l'asticella a 60 anni. L'obbligo vaccinale a 50 anni sarebbe un punto di mediazione.

Super green pass per servizi alla persona

Il governo, secondo quanto si apprende, sarebbe inoltre pronto a varare anche un'ulteriore stretta sull'uso del certificato verde rafforzato, ovvero quello concesso a vaccinati e guariti. Il Super Green pass sarebbe esteso anche ad altri ambiti come esercizi per la cura della persona, estetisti e parrucchieri, ma anche agli uffici della Pubblica amministrazione e degli enti locali.

I limiti per Dad nelle scuole

Tra le nuove misure anti-Covid anche la proposta del Governo sulle misure per le quarantene in vista del ritorno in classe a gennaio.

Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad.

Alle scuole superiori e alle medie al quarto caso classe in Dad; con tre casi Dad per i non vaccinati).



Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.