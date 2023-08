Oblio oncologico, la Camera approva la legge: cosa cambia

Via libera della Camera, all'unanimità, alla legge sul diritto all’oblio oncologico. Il testo per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche è stato approvato a Montecitorio con 281 voti a favore e nessun contrario. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Grazie a questa legge i pazienti oncologici guariti - circa 900mila persone - potranno esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, con riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

La storia di Francesco e dell’adozione di un figlio negata

"Oggi l’Italia diventa un Paese migliore". Con questa frase e con tanta emozione il capogruppo Pd in commissione Affari sociali alla Camera, Marco Furfaro, annuncia l’approvazione della sua prima proposta di legge. "Tanti non lo sanno, ma in questo Paese milioni di persone guarite dal cancro da anni vivevano una vera e propria discriminazione. Infatti, a causa della loro malattia passata gli veniva negata la possibilità di accendere un mutuo, di adottare un figlio, di partecipare ai concorsi pubblici o di attivare una assicurazione. Una vera e propria ingiustizia che tanti italiani hanno dovuto subire", ha scritto in un tweet.

Furfaro ha portato ad esempio la storia di Francesco, un ragazzo di 33 anni che qualche settimana dopo aver compiuto la maggiore età ha scoperto un tumore alla tiroide. Dopo essere stato in cura per 26 mesi ha sconfitto la malattia. Nonostante fosse guarito da oltre dieci anni gli è stata negata la possibilità di adottare un figlio e di diventare papà.

Diritto all’oblio oncologico: cosa cambia

Con il diritto all’oblio i pazienti guariti dal cancro non saranno più obbligati a comunicare di essere stati malati. In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, invece, si prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

