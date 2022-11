La Ocean Viking verso la Francia. Geo Barents: i migranti scendono a Catania

La Ocean Viking fa rotta verso la Francia. La nave della Ong Sos Mediteranee con 234 persone a bordo, tra cui 55 minori, ha lasciato il tratto di mare al largo di Catania e si trova adesso al largo di Portopalo di Capo Passero, a Sud-Est della Sicilia, seguendo una rotta che sembra tracciata per 'circumnavigare' l'isola.

"Di fronte al silenzio dell'Italia e a causa dell’eccezionalità della situazione, la Ocean Viking è costretta a richiedere un porto sicuro alla Francia". A renderlo noto è Sos Mediterranee. "Questa soluzione estrema - prosegue la Ong in una nota - è il risultato di un fallimento gravissimo e drammatico di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati associati, che non sono stati in grado di indicare un porto sicuro alla nostra nave. Chiediamo che il Centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso in mare francese trovi una soluzione immediata per i naufraghi a bordo della Ocean Viking".

E da Parigi è arrivata una risposta positiva. La Francia "si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì". A dirlo, all'agenzia Ansa, è stata una fonte del ministero dell'Interno francese. "Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo". Non ci sarà dunque nessuno sbarco selettivo per i migranti a bordo della nave norvegese.

Geo Barents, dalla nave sbarcheranno tutti i migranti

Intanto da Catania Medici Senza Frontiere annuncia che le oltre duecento persone che si trovano sulla Geo Barents saranno fatte scendere. "L'autorità sanitaria ci ha appena comunicato che tra pochi minuti sbarcheranno tutti i migranti presenti nella Geo Barents. Ancora non sappiamo dove verranno portati". Ad affermarlo è stato il capo delegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil.

A bordo della nave, ormeggiata da giorni nel porto di Catania, è stato riscontrato un livello di alto rischio psicologico dalla commissione composta Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) e medici dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, in cui operano tre psichiatri, due psicologi, un pedagogista e un infettivologo. La lunga permanenza a bordo dei naufraghi, a quanto si apprende, avrebbe potuto creare un ulteriore elevato disagio tra i migranti. Da qui la decisione, comunicata da Msf, di far sbarcare tutte le persone a bordo. La conferma è arrivata anche da un tweet del deputato Pd Antonio Nicita: "Dopo 7 ore visite terminate. Si scende. Tutti".

"È un grande sollievo soprattutto per loro, noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura" ha detto invece Juan Matias Gil, capo delegazione di Msf, parlando con i giornalisti. "C'è grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia". I manifestanti presenti al porto di Catania hanno accolto la notizia con slogan, cori e molti applausi.

Dopo 7 ore visite terminate. Si scende. Tutti. https://t.co/pb3XjjoNfD — Antonio Nicita (@AntonioNicita) November 8, 2022

Iniziato lo sciopero della fame sulla Humanity 1

Resta aperto invece il caso della nave Humanity ormeggiata sempre al porto di Catania. I 35 migranti a bordo hanno ufficialmente iniziato da oggi lo sciopero della fame. Lo si apprende da componenti della Ong tedesca Sos Humanity che ha avviato un'azione legale contro la decisione delle autorità italiane di non consentire lo sbarco. A rendere nota la decisione di presentare ricorso è stata una portavoce dell'organizzazione, Petra Krischok, citata dall'agenzia di stampa Dpa. Una richiesta urgente di asilo era stata presentata al tribunale della città siciliana per i migranti, che dovevano rimanere sulla nave Humanity 1 per due giorni dopo essere entrati nel porto di Catania. A quanto si apprende, sarebbe stata presentata anche una denuncia al Tribunale Amministrativo di Roma contro un decreto emesso dal Viminale.

Sbarcati tutti i migranti a bordo della Rise Above

E questa mattina nel porto di Reggio Calabria è arrivata la nave Rise Above con a bordo 89 migranti. Alla nave ieri è stato assegnato un porto in quanto, a differenza della Humanity1 e della nave Geo Barents, si tratta di un evento Sar, coordinato dalle autorità. La nave Rise Above nei giorni scorsi ha effettuato tre operazioni di salvataggio, recuperando 95 persone, molti di loro erano in mare già da diversi giorni senza acqua e cibo. Sei di queste sono state fatte sbarcare prima per gravi motivi di salute. Le operazioni di sbarco di tutti gli 89 migranti rimasti sulla nave si sono concluse già da qualche ora.

Secondo quanto appreso dall'agenzia Dire, circa la metà dei migranti presenti sono minori, alcuni assieme alle loro famiglie, e tra questi anche alcuni bambini con pochi mesi di vita. La nazionalità dei migranti è prevalentemente tunisina. Al momento sono stati trasferiti in una struttura comunale per le prime operazioni sanitarie e di identificazione.