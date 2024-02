"Ti offriamo 1285 euro per lavorare da casa": ecco come volevano truffarmi su Whatsapp

"Guadagna fino a 1285 euro con un lavoro part-time online": così mi scrive su Whatsapp la reclutatrice di una famosa agenzia di selezione del personale. Un lavoro semplice, con orari ridotti e flessibili, ma soprattutto con una buona retribuzione complessiva. Insomma un sogno. Hanno provato a contattarmi per offrirmi un lavoretto da remoto e ho deciso di indagare per capire se si tratti o meno di una delle tante truffe organizzate ad hoc dai cyber criminali per svuotarmi il conto corrente. Ecco com’è andata a finire.

L’offerta di lavoro su Whatsapp a cui non ho saputo dire di "no"

"Ciao, io sono Amy, abbiamo un’offerta di lavoro part-time online per te", leggo sul cellulare durante la pausa pranzo. Ci penso un secondo, mi farebbe comodo qualche soldo in più, potrei mettere da parte un gruzzoletto per fare quel viaggetto in Asia che sogno da anni. Strano mi dico, recentemente non ho inviato nessuna domanda di lavoro. Sorvolo su questo e su altre cose, come ad esempio sul fatto che il messaggio sia arrivato da un numero sconosciuto, per giunta straniero, e che appartenga a Maya anche se poi è Amy a scrivermi (vedi foto sotto, dettagli dell'offerta di lavoro su Whatsapp).

Provo a sentire di che cosa si tratta, basta rispondere con un semplice "ciao" e si va avanti. La gentilissima Amy mi spiega che "il lavoro è molto semplice", posso farlo da casa, l’orario è flessibile e non richiede esperienza. Consiste nel vedere brevi trailer su Youtube "per aumentare gli spettatori dei prossimi film della nostra Merchant Sony Pictures Italia". Poi mi invita a fare una prova: devo cliccare su un link che apparentemente rimanda alla presentazione di un film e mandarle lo screenshot del "like" che ho messo sul video.

Semplice, troppo semplice, tentenno: cliccare su un link inviato da uno sconosciuto è una delle tante cose che non bisogna fare se non si vuole cadere nel cosiddetto phishing, la truffa su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di rubare informazioni personali, credenziali di accesso e codici bancari. Nemmeno due minuti dopo un altro messaggio, in cui mi chiede se ho finito "il compito" e se ho fatto la foto dell’immagine dello schermo del mio telefonino per dimostrarle che ha ho messo "mi piace" alla promo del film.

Stipendi troppo alti per lavori troppo semplici

La sua insistenza sullo screenshot mi mette in allarme, meglio chiedere maggiori informazioni. Quanto pagano? "Cinque euro per la prima attività" e "fino a 1285 euro una volta completate 18 attività al giorno". Mica male, altro che viaggetto in Asia, con queste cifre in poco tempo riuscirò a guadagnare talmente tanto da permettermi il giro del mondo. I 1285 euro saranno al mese, mi dico. Ammetto di fare un po' fatica a capire cosa scrive Amy, anche perché è sempre molto vaga e scrive in un italiano non proprio perfetto.

Poi una nuova richiesta dello screenshot che fa svanire in un lampo l’immagine della muraglia cinese che era apparsa nella mia testa. Tergiverso e Amy si spazientisce, prova a dirmi che non devo per forza vedere tutto il filmato e ribadisce ancora una volta che "devo finire il mio compito". Me lo ripete con una certa ossessione (nella foto sotto, la conversazione con la reclutatrice per l'offerta di lavoro su Whatsapp).

Mi prendo un giorno di tempo per pensarci su, ma dopo nemmeno 24 ore Amy non risponde più ai miei messaggi. È svanita nel nulla e se clicco in modo sicuro su quel fatidico link su cui lei tanto insisteva mi appare la scritta: "Questo video non è più disponibile" (vedi foto sotto, la pagina che si apre 24 ore dopo l’arrivo dell’offerta). A questo punto sono quasi certa di essere scampata a una truffa.

Truffa internazionale da 100 milioni di dollari

Tutti i segnali che avevo colto dovevano portarmi sin da subito a capire che poteva trattarsi di una truffa. Quale azienda seria cerca personale inviando messaggi agli sconosciuti sulle app di messaggistica? E poi quel prefisso del Bangladesh, quell’offerta di denaro sproporzionata per il tipo di lavoro da svolgere, quei messaggi che sembravano tradotti da un’altra lingua.

Sono le cosiddette task scam, dove task sta per compiti (ecco che ritorna la parola del messaggio) e scam per truffa. Spesso il lavoro consiste nello scrivere recensioni di prodotti online oppure nel mettere dei semplici like a video o profili social. Questo tipo di messaggi vengono inviati in massa a migliaia di persone nella certezza che prima o poi qualcuno ci casca. A gestire le conversazioni ci pensa un chatbot, un software che risponde alle domande simulando un’interazione umana. Metodi studiati abilmente per adescare quante più vittime possibili per poi svuotargli il conto corrente. Si parla di una truffa da 100 milioni di dollari secondo quanto stimato dalla società di sicurezza informatica AI CloudSEK.

Messaggi dal sud-est asiatico

Per far credere alle vittime che si tratta di una vera offerta di lavoro i cyber criminali utilizzano nomi di grandi società di reclutamento, come Adecco, Deloitte e Hays, oppure sostengono che l’attività viene svolta per aziende internazionali, come Sony Pictures nel mio caso. Ci sono altri denominatori comuni in questo tipo di inganno: il nome di donna tra i finti reclutatori e i numeri di telefono che spesso provengono da paesi del sud-est asiatico, come Bangladesh (prefisso +880), Vietnam (+84), Taiwan (+886) e Indonesia (+62). A volte i messaggi arrivano anche dagli Stati Uniti (+1).

Sui social l’argomento è molto trattato: ci sono persone che chiedono informazioni, altre che raccontano di essere cadute nella trappola. "Mi è arrivato lo stesso identico messaggio sempre su WA giusto qualche giorno fa. È una truffa in piena regola", scrive un utente su reddit (vedi foto sotto, commenti sui social alle offerte di lavoro da remoto su Whatsapp).

"Ma secondo te, un azienda che opera in Italia ti contatta con un numero indonesiano? Su w.a. tra l'altro?", aggiunge un altro. E poi: "Purtroppo è una truffa... senza neanche andare a informarsi su provenienza numero, ecc, se il contenuto di un messaggio è troppo bello per essere vero, allora è una truffa". "Segnala e blocca", consiglia saggiamente un altro. Ma c’è anche chi prova a mettere in guardia le vittime da una possibile truffa successiva: "Dato che hai menzionato di aver perso denaro, ora riceverai messaggi privati da truffatori che dicono di conoscere un hacker professionista che può aiutarti a recuperare i tuoi soldi, pagando una piccola commissione. Sono solo gli altri truffatori che vogliono dissanguarti".

Come funzionano le truffe task scam

Dopo Regno Unito, Germania e Svizzera l’attacco di massa dei cyber criminali con la tecnica delle false offerte di lavoro su Whatsapp ha colpito anche l’Italia, grazie al fatto che l’app di messaggistica ha da poco introdotto una nuova funzione che rende possibile l'avvio di una chat con un numero non presente in rubrica. A volte basta cliccare su un semplice link per finire nei guai. Così facendo si scarica inconsapevolmente una malware, un software malevolo che infetta il cellulare rendendo vulnerabili dati personali e informazioni finanziarie.

Altre volte invece si comincia a lavorare veramente e a guadagnare. Ma attenzione perché si ricevono compensi solo per le primissime attività svolte, per cifre irrisorie che non superano mai i 50 euro, per creare un rapporto di fiducia con le vittime. Poi iniziano ad arrivare "strane" richieste, come il versamento anticipato di una commissione per passare a un livello successivo più remunerativo. Denaro che viene consegnato direttamente su un conto crittografato fornito dagli pseudo recruiter. Mano a mano che le somme richieste dai truffatori si fanno più alte, vengono assegnati compiti sempre più difficili da portare a termine entro il lasso di tempo indicato (vedi foto sotto, retribuzione del lavoro da remoto che mi è stato offerto su Whatsapp). Arrivati a questo punto i lestofanti spariscono portandosi via tutto il denaro. Sembra che ci siano state truffe anche da centinaia di migliaia di euro, di persone che hanno deciso di inseguire le perdite per tentare di recuperare gli stipendi promessi. Sul web si racconta persino di qualcuno che nel Regno Unito ha perso 460mila euro.

Chi c’è cascato spiega che dietro queste truffe c’è una componente psicologica davvero ben studiata, che ti invoglia ad andare avanti non solo per i "finti stipendi" accumulati ma anche per via del legame che si viene a creare con il gruppo. I truffatori infatti creano delle chat con collaboratori e responsabili inesistenti, nelle quali le persone si motivano a vicenda. Arrivano persino a realizzare la struttura di un’intera azienda pur di sembrare affidabili, con tanto di sito internet.

Polizia postale: 290 segnalazioni di job scams nel 2023

Nessun viaggio in Asia dunque, ma i miei soldi per poco non finivano in Bangladesh o chissà dove visto che non è facile capire chi c’è dietro queste truffe. "Recentemente abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di job scams" dichiara Roberta Mestichella responsabile relazioni esterne della polizia postale, sottolineando che queste false offerte di lavoro non arrivano solo sulle app di messaggistica, ma si trovano anche sui social network e sul web. "L’ultimo alert lo abbiamo rinnovato il 19 gennaio 2024: nel 2023 abbiamo ricevuto 290 segnalazioni, 38 dall’inizio dell’anno. Questo significa che molti utenti sono consapevoli dell'esistenza di questa truffa ma anche che alcune persone sono cadute nel tranello attirate da facili guadagni".

Nel caso di offerte di lavoro sul web la polizia postale consiglia di diffidare sempre dalle richieste anticipate di denaro, come quella per l’acquisto del materiale, il famoso kit per iniziare l’attività. Oppure dalle richieste di soldi per presentare la domanda di lavoro o per partecipare a corsi di formazione indispensabili per ottenere l’ingaggio. I pretesti per chiedere denaro ai malcapitati sono davvero tanti, compreso il pagamento dell’assicurazione sanitaria o dell’assicurazione pensionistica.

Bisogna stare attenti anche al furto di dati personali. "Mai cliccare sui link di messaggi o email sospette - sottolinea Mestichella - perché così facendo potremmo consegnare informazioni sensibili e dati finanziari ai cyber criminali". A volte questi link rimandano a siti clone di portali famosi, che con il pretesto della registrazione rubano i dati personali dei malcapitati. I truffatori li utilizzano poi per commettere altri reati oppure per pubblicizzare altre truffe. A volte riescono addirittura a chiedere prestiti o carte di credito per conto delle vittime. Nel caso in cui ci si trovasse di fronte a un ipotetico caso di job scam è consigliabile "interrompere la conversazione, fare una segnalazione al Commissariato di polizia online e sporgere denuncia se si è stati truffati". In ogni caso "diffidate sempre da annunci di lavoro che promettono facili e immediati guadagni con retribuzioni elevate".