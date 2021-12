Come funziona il nuovo lockdown in Olanda

Tutto come previsto. Per arginare la rapida diffusione della variante Omicron del covid "dobbiamo agire adesso". Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato il 'lockdown di Natale' da domani al 14 gennaio. Fino ad allora resteranno chiusi negozi non essenziali, ristoranti, attività ricreative e sportive, scuole e parrucchieri. Inoltre non si potranno invitare più di due ospiti a casa.

"E' inevitabile, dobbiamo agire adesso per prevenire il peggio" ha detto Rutte. In Olanda ieri sono stati registrati 14.742 nuovi contagi. "Omicron si sta diffondendo anche più rapidamente di quanto temessimo", ha aggiunti Rutte

Accanto a Rutte era presente l'epidemiologo capo Van Dissel, secondo cui Omicron diventerà dominante in Olanda tra Natale e Capodanno. Lo scorso 28 novembre in Olanda era scattato un regime di semi-lockdown, con tutti gli esercizi non essenziali chiusi dalle 17 alle 5 del mattino.