Quando uccidere è legittima difesa e quando no

Francesco Putortì è un macellaio di Reggio Calabria, Marcellino Franco Iachi Bonvin un tabaccaio di Pavone Canavese (Torino), Valentina Boscaro una trentunenne padovana che lavora nel settore del commercio di abiti e tessuti. Storie e vite molto diverse tra loro ma una cosa li accomuna: tutti sono accusati di omicidio e tutti si difendono usando la stessa espressione "legittima difesa". Ma cosa significa? Quando si può invocare?

Francesco Putortì è in carcere per l'omicidio e il tentato omicidio di due ladri, sorpresi lunedì mattina all'interno della sua abitazione. La vittima è Alfio Stancampiano, 30enne catanese. Il ferito è Giovanni Bruno, 46 anni, anche lui catanese e ricoverato all'ospedale di Messina.

I due, con due complici, si sarebbero introdotti in casa del macellaio. Secondo la ricostruzione fatta dall'uomo quando li ha sorpresi, ha impugnato un coltello e ha reagito. C'è stata, quindi, una colluttazione con Putortì che ha colpito i due ladri prima che questi riuscissero a scappare e a correre, ripresi dalle telecamere in strada, per oltre 800 metri. Nel farlo ai ladri sono cadute le pistole che avevano da poco rubato a casa del macellaio reggino (detenute legalmente).Stancampiano è stato abbandonato dai complici poco prima di morire nei giardini dell'ospedale Morelli di Reggio Calabria mentre l'altro ferito ha raggiunto Messina e si è presentato in ospedale.

Putortì dal primo momento offre la stessa versione: "Ho avuto paura, mi hanno aggredito, ho preso il coltello e mi sono difeso". La storia di Putortì è alle battute iniziali e si preannuncia una battaglia legale. Gli avvocati della difesa contestano l'accusa di omicidio e chiedono che sia modificato in "eccesso colposo di legittima difesa" con la revoca del carcere. Il gip deve decidere entro il primo giugno se convalidare l'arresto del macellaio ed emettere o meno un'ordinanza di custodia cautelare.

È stato invece già processato Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio 71enne che il 7 giugno 2019 ha sparato contro due ladri uccidendone uno, Ion Stavila, 24 anni, originario della Moldavia. Il giudice Valeria Rey del tribunale di Ivrea (Torino) lo ha condannato a cinque anni per omicidio volontario con il rito abbreviato.

Inizialmente era stato accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Di fatto, la sentenza ha riconosciuto tutte le attenuanti e, soprattutto, la "provocazione" subita dal tabaccaio. "Sono abbastanza deluso perché ero convinto dell'assoluzione", il commento dell'uomo. La condanna tuttavia, rispetto a una richiesta iniziale di ventiquattro anni, poi scesi a dodici, risulta mite: "Ora attendiamo le motivazioni della sentenza per procedere al ricorso in appello" assicurano i legali. Per il perito dell'accusa il tabaccaio sparò dal balcone di casa. Per quello della difesa invece fece fuoco da terra, quando si trovò di fronte i ladri. "In ogni caso, in entrambe le versioni, la legittima difesa è chiara", sottolineano i legali che annunciano i ricorso in appello.

Si difende in un processo per omicidio anche Valentina Boscaro. La donna nella notte tra il 25 e il 26 settembre scorsi 2023 ha ucciso con una pugnalata al cuore il compagno Mattia Caruso lungo ad Abano. In primo grado è stata condannata a 24 anni ed è in corso l'appello. "Avevo paura della violenza di Mattia. Ero in auto e Mattia era minaccioso e continuava a minacciarmi di morte. Avevo paura, volevo solo proteggermi e fuggire dall'auto. Il nostro rapporto è sempre stato difficile. Bastava un nulla perché impazzisse", si è difesa Valentina Boscaro.

Ogni storia processuale è a sé ovviamente ma in tutti i casi c'è stata una vittima e chi ha colpito a morte invoca la legittima difesa. Il tabaccaio si è visto condannare a 5 anni, la donna a 24 (sentenze lo ribadiamo non definitive).

Legittima difesa, cosa dice la legge

È un tema, quello della legittima difesa, che torna ciclicamente di attualità sulla scia dei fatti di cronaca. Più volte il legislatore è intervenuto, ampliando di fatto il concetto di legittima difesa soprattutto nel caso di intrusioni domestiche. In particolare la legge 36/2019 ha modificato gli articoli 52 e 55 del Codice penale con lo scopo di escludere la punibilità di chi, difendendosi nel domicilio o nel proprio luogo di lavoro, uccida o ferisca l’intruso. La Cassazione è però intervenuta perché la norma deve comunque armonizzarsi con il diritto alla vita, la cui inviolabilità è riconosciuta dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La legge consente solo eccezionalmente l'uso delle armi e ci sono precisi paletti. La difesa è "legittima" solo se si protegge non una cosa, ma una persona; perché ci sia la legittima difesa non devono esserci altre opzioni, come la fuga; ci deve essere un pericolo "attuale", cioè non si può agire in via preventiva dando per scontata la reazione violenta dell'avversario.

Il principio cardine quindi, come dice la Cassazione, è uno: "Il ricorso alla forza, tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo, è da ritenersi giustificato soltanto se 'assolutamente necessario' per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale".

Già in passato i politici hanno cavalcato l'onda dell'emotività popolare davanti a condanne e storie di cronaca, non ci stupiremmo se accadesse ancora oggi, a pochi giorni dalle elezioni europee con la caccia all'ultimo voto utile aperta più che mai.