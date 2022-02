"Omicron 2 più pericolosa della variante originale, e sfugge meglio ai vaccini"

Il virus BA.2, una sottovariante della variante Omicron del coronavirus, non solo si sta diffondendo più velocemente del ceppo originale, ma sarebbe anche più severa e maggiormente capace di sfuggire alla protezione assicurata dal vaccino. Lo afferma un nuovo studio giapponese secondo cui la sottovariante potrebbe addirittura essere pericolosa quanto la Delta, e sarebbe anche resistente ad alcuni trattamenti, incluso il sotrovimab, l'anticorpo monoclonale attualmente utilizzato contro Omicron.

I risultati sono stati pubblicati mercoledì come studio preliminare sul server bioRxiv, e non sono stato ancora sottoposti a una revisione tra pari. "Potrebbe essere, dal punto di vista umano, un virus peggiore del BA.1 e potrebbe essere in grado di trasmettersi meglio e causare malattie peggiori", ha spiegato alla Cnn il dottor Daniel Rhoads, capo sezione di microbiologia presso la Cleveland Clinic in Ohio, che ha esaminato lo studio ma non è stato coinvolto nella ricerca. Secondo il suo direttore, la dottoressa Rochelle Walensky, però "non ci sono prove che il lignaggio BA.2 sia più grave del lignaggio BA.1", ma in ogni caso "continueremo a monitorare i dati emergenti sulla gravità della malattia negli esseri umani e i risultati di documenti come questo condotti in ambienti di laboratorio", ha assicurato.

Esperimenti condotti sui criceti hanno mostrato che gli animali contagiati con BA.2 sviluppavano infezioni polmonari più gravi di quelli infettati con Omicron Un altro aspetto evidenziato dagli scienziati giapponesi sarebbe la facilità con cui BA.2 evade l’immunità fornita dai vaccini anti Covid La protezione vaccinale contro BA.2 risale nei soggetti immunizzati con terza dose: il pericolo di sviluppare una malattia a seguito dell’infezione scende del 74% La ricerca evidenzia però come le persone che si sono contagiate con Omicron risultano avere una qualche forma di protezione contro Omicron 2, ancora di più se già vaccinati.

BA.2 è altamente mutato rispetto al virus originale che causa il Covid emerso a Wuhan, in Cina. Ha anche dozzine di cambiamenti genetici che sono diversi dal ceppo Omicron originale, il che lo rende distinto dal virus pandemico più recente come lo erano le varianti Alpha, Beta, Gamma e Delta l'una dall'altra.