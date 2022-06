"Omicron 5 è la variante più contagiosa, speriamo arrivi più tardi possibile"

La variante Covid denominata Omicron 5 preoccupa anche in Italia. Anche se, al momento la Omicron 2 è quella più prevalente, le reinfezioni aumentano e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) classifica Omicron 5 (insieme alla 4) come "varianti di preoccupazione”. Il problema è che si sta già diffondendo in Portogallo e potrebbe diventare un problema anche per l’Italia a partire dall’autunno prossimo Lo dice il virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, il quale, in una intervista, ha detto: “In Portogallo c'è la variante Omicron 5, che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre, più contagiosa ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno”. Omicron 5 dunque potrebbe diventare dominante anche in Italia. Ma quando? “Spero tra qualche mese, almeno a settembre. Certo – ha detto Pregliasco - in autunno un rialzo ci sarà sicuramente. Monitoriamo la situazione intanto e ricordiamoci che questo virus è con noi”. Si tornerà anche a sentir parlare di vaccini perché il virologo milanese parla di una vaccinazione bivalente “con il Covid di Wuhan e la variante”.

Ma qual è la situazione di Omicron in Europa? La quota complessiva di Omicron 4 e 5 (BA.4 e BA.5) nell'Unione europea/Spazio economico europeo "è attualmente bassa, ma gli elevati vantaggi di crescita riportati" per questi due sottolignaggi "suggeriscono che queste varianti diventeranno dominanti nell'area nei prossimi mesi" si legge nell'ultimo aggiornamento epidemiologico del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sulla pandemia. Omicron 4 e 5 sono state riclassificate da "varianti di interesse" a "varianti di preoccupazione”.

Se in autunno la variante potrebbe dunque preoccupare l’Italia, allora bisognerà controllare i sintomi. Quali? Partendo dal presupposto che Omicron 5 non è più grave della 2, bisognerà però immaginare che all’aumento della diffusione, aumenterà anche il numero di ricoverati negli ospedali. “Il vantaggio di crescita attualmente osservato per Omicron 4 e Omicron 5 è "probabilmente dovuto alla loro capacità di eludere la protezione immunitaria indotta da una precedente infezione e/o vaccinazione, in particolare se questa" immunità "è diminuita nel tempo", spiega l'Ecdc.

