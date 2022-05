Omicron, i guariti potranno ricontagiarsi

Brutte notizie per chi ha contratto la prima variante Omicron. Secondo alcuni studi sudafricani sarebbe meno protetto nei confronti delle sotto-varianti BA. 4 e BA.5, specie se non vaccinato. Sarà più facile riammalarsi per chi ha già contratto il virus? Arriverà una nuova ondata? Vediamo cosa dicono le nuove ricerche.

Contagiati più a rischio con Omicron 4 e 5

La situazione contagi sembra essere sotto controllo e si allentano le restrizioni anti Covid in vista della bella stagione. Nonostante gli inviti e al buon senso e alla prudenza del ministro della salute Speranza e dei vari virologi arrivano notizie poco confortanti sulle sotto-varianti Omicron e sulla loro contagiosità. Secondo alcuni studi sudafricani, infatti, anche chi ha contratto la prima forma di Omicron potrebbe riammalarsi con Omicron 4 e 5, con la prima che già circola in Italia mentre la seconda si sta diffondendo soprattutto in Sudafrica. Di buono c?è che queste sotto-varianti hanno più o meno la stessa contagiosità di Omicron 1 e che c'è una evoluzione più benigna del virus.

In arrivo una nuova ondata?

Uno studio coordinato dall'Africa Health Research Institute di Durban in Sudafrica e pubblicato su medRxiv, ha evidenziato nei non vaccinati e guariti un calo della protezione di 36 volte contro BA. 4 e 37 contro BA.5 rispetto alla sotto-variante BA.1. Nelle persone vaccinate, invece, si è osservata una riduzione 3,2 volte contro BA. 4 e 2,6 volte contro BA.5, con una differenza protettiva tra vaccinati e non vaccinati di circa 5 volte. Sulla base di questi risultati i ricercatori ritengono che le sotto-varianti Omicron ?BA. 4 e BA.5 abbiano il potenziale per provocare una nuova ondata di infezione?. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, postando i risultati della rilevazione sottolinea però che con Omicron 4 e 5 la malattia ha una "evoluzione più benigna" rispetto a Omicron 1, con i decessi pari al 4,9% rispetto al 9,8%.

Bassetti invita nuovamente gli anziani a vaccinarsi

Bassetti appare piuttosto preoccupato, invece, dagli anziani che non si sono ancora vaccinati. ?Tornare al lunedì in reparto e trovare due signore di 81 e 73 anni con quadro grave di polmonite da Covid e senza neanche una dose di vaccino non è il modo migliore di iniziare la settimana. Come si fa una persona anziana nel maggio del 2022 a non essersi vaccinata? Incredibile. Questi casi servono a far capire che non c?entra nulla la variante Omicron sul fatto che ci sono meno forme gravi, ma è unicamente merito dei vaccini. Elementare?.?, scrive su Facebook.