"Aiuto, stiamo morendo", "Chiamate Malta": la nave dei bambini e le omissioni degli ufficiali

Le agghiaccianti telefonate prima del naufragio dell'11 ottobre 2013 al largo dell'isola di Lampedusa. Il pattugliatore Libra della Marina militare italiana era soltanto a un'ora di navigazione dal peschereccio che stava affondando, ma gli fu ordinato di allontanarsi. La "nave dei bambini" si è capovolta dopo cinque ore di richieste di aiuto. Tra i 480 passeggeri a bordo, in fuga dalla guerra in Siria, morirono 268 persone, tra cui 60 minori. La maggior parte dei loro corpi non è mai stata recuperata.

Torna all'articolo principale...