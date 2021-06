Insulti omofobi e razzisti sul tram a Roma: "Povera Italia, fra stranieri e finocchi". Il video

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'episodio documentato su Instagram. Nel mirino un giovane che era intervenuto per difendere due donne asiatiche

Prima se l'è presa con due donne asiatiche, poi ha cominciato ad insultare un ragazzo gay che le stava difendendo. "Povera italia, fra stranieri e finocchi che je piace piallo ar c***". Questo il tenore di un'aggressione verbale avvenuta a bordo del tram 3, a Roma, e resa pubblica in una stories pubblicata su Instagram da un testimone dell'episodio. Una sequenza di insulti che dal razzismo passa all'omofobia: "Lo vedi che sei un finocchio, lo ammetti pure, che schifo. Fai schifo". Offese che proseguono per oltre due minuti.