L'omaggio dell'Oms all'Italia: "Il governo e la comunità hanno reagito con forza"

L'Oms ha reso omaggio all'Italia con un video su come il nostro Paese ha affrontato la pandemia di Covid-19. Lo ha fatto condividendo sui social un filmato che racconta la storia dell'esperienza italiana attraverso testimonianze e immagini di repertorio de mersi scorsi.

"L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo, la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza", si legge nel commento del post dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

#Italy 🇮🇹 was the first Western country to be heavily affected by #COVID19. The government & community, across all levels, reacted strongly & turned around the trajectory of the epidemic with a series of science-based measures. This video tells the story of 🇮🇹’s experience. pic.twitter.com/ZjGNAuZnyl