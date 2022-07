Più di 1.700 persone sono letteralmente morte di caldo, l'Oms: "Apocalittico"

Incendi devastanti, ondate di calore con temperature record e decessi, a migliaia. Il caldo in Europa sta uccidendo, mettendo a dura prova la popolazione con esiti disastrosi. E le previsioni non sono buone. Ora anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dato l'allarme indicando alcuni comportamenti da tenere che potrebbero salvare delle vite.

Incendi e caldo, condizioni pericolosissime

"Il caldo uccide - si legge in una nota dell'Oms - Negli ultimi decenni, centinaia di migliaia di persone sono morte a causa del caldo estremo durante lunghe ondate di caldo, spesso con incendi simultanei". Diversi incendi e temperature sopra la media stanno devastando la penisola iberica: oltre 1.700 persone sono morte letteralmente di caldo nell'attuale ondata di calore in corso in Spagna e Portogallo.

Gli incendi boschivi sono ben noti per le loro disastrose conseguenze, ma fin ora erano stati una caratteristica dell'Europa meridionale. Questa settimana si sono invece registrati incendi fino alla Scandinavia, e questa settimana gli incendi a Londra hanno distrutto 41 case. E l'estate è ancora lunga.

L'appello dell'Oms: "Azione o suicidio collettivo"

"Gli eventi di questa settimana sottolineano ancora una volta la disperata necessità di un'azione paneuropea per affrontare efficacemente il cambiamento climatico, la crisi globale del nostro tempo che sta minacciando sia la salute individuale che l'esistenza stessa dell'umanità" si legge nel comunicato dell'Oms.

Cosa si può fare? Insistere sulla cooperazione, ad esempio: "I governi devono dimostrare volontà politica e un'autentica leadership nell'attuazione dell'accordo globale di Parigi sui cambiamenti climatici, con la collaborazione che sostituisce la divisione e la vuota retorica - l'appello dell'Oms - Rafforzando la posizione dell'accordo di Parigi come trattato sulla salute, il programma sanitario COP26 è stato lanciato lo scorso anno in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Invita i sistemi sanitari ad assumersi la loro parte di responsabilità per rafforzare la loro resilienza e combattere i cambiamenti climatici.

Rivolgendosi ai leader di oltre 40 paesi al Petersberg Climate Dialogue a Berlino all'inizio di questa settimana, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un duro avvertimento: “Abbiamo una scelta. Azione collettiva o suicidio collettivo. È nelle nostre mani”.

I consigli dell'Oms contro il caldo

La guida dell'Oms fornisce consigli pratici al pubblico e ai professionisti sanitari su come rispondere alle ondate di caldo, ma anche per chi si prende cura dei pazienti e delle persone negli ospedali e in altre strutture di cura, comprese le case di cura per anziani .

Ecco alcuni passaggi fondamentali che tutti dovrebbero adottare per salvaguardare se stessi e i propri cari.

Tenere il più possibile al riparo dal caldo, anche di notte, evitando attività fisiche faticose e assicurandosi che bambini e animali non vengano lasciati nei veicoli parcheggiati;

Mantieni il tuo corpo fresco e idratato. Usa indumenti e lenzuola leggeri e larghi, fai docce o bagni freschi e bevi regolarmente evitando alcol, caffeina e bevande zuccherate. Se necessario e possibile, prova a trascorrere 2-3 ore della giornata in un luogo fresco;

Mantieni la tua casa il più fresca possibile. Usa l'aria notturna per raffreddare la tua casa e ridurre il carico di calore all'interno del tuo appartamento o casa durante il giorno usando persiane o persiane;

Rivolgiti a un medico se soffri di una condizione cronica o stai assumendo più farmaci. Se hai le vertigini, la debolezza o l'ansia, o hai sete e mal di testa intensi, spostati in un luogo più fresco.;

Aiuta gli altri controllando la famiglia e gli amici, comprese le persone anziane che vivono da sole.

Cosa dicono le previsioni meteo: il caldo finirà?

Le previsioni meteo non dicono nulla di buono: da oggi, nell'arco del weekend e per i primi giorni della prossima settimana, la nuova bolla africana si accomoderà sul Mediterraneo interessando pressoché tutta l'Europa meridionale e naturalmente l'Italia. Le temperature potranno raggiungere spesso la soglia dei 40°C e superarla in alcune località. Anche senza i 40 gradi, ci sarà sempre l'afa a rendere il caldo insopportabile, di giorno e di notte un po' su tutte le regioni.

L'ondata di caldo non risparmierà nessuno, da Nord a Sud, ma probabilmente sarà leggermente meno estrema soltanto tra la Sicilia, la Calabria e la Puglia salentina. Da sabato e almeno fino a martedì le città che saranno da bollino rosso sono Milano, Cremona, Piacenza, Mantova, Parma, Bologna, Ferrara, Forlì, Padova, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia, Cagliari, Palermo, Messina, Cosenza.