Prepariamoci a una nuova pandemia in autunno

Tornerà in autunno, non c'è dubbio, il Covid si ripaleserà prepotentemente con la fine dell'estate e non possiamo non farci trovare pronti. In queste ultime settimane ce lo stanno ripetendo molti virologi, per ricordarci che il virus, anche se sotto controllo, sta ancora circolando e che in autunno si tornerà in trincea. Ne è convinto anche il massimo esperto Anthony Fauci, sottolineando che "il mondo deve farsi trovare preparato".

Fauci: "Non c'è dubbio che ci sarà un'altra pandemia"

Fanno già paura per la loro elevata contagiosità le sottovarianti Omicron 4 e 5 che iniziano a diffondersi nel mondo, anche se sembrano essere meno letali della variante Delta. In ogni caso bisognerà farsi trovare preparati: secondo alcune stime l'arrivo di una nuova ondata in autunno negli Stati Uniti potrebbe contagiare 100 milioni di persone e in Italia un italiano su tre. Intanto il consigliere della Casa Bianca, Anthony Fauci, in un'intervista a Rainews, ha spazzato via ogni dubbio dichiarando: "Non c'è dubbio che ci sarà un'altra pandemia. Dobbiamo cooperare per rispondere nel modo migliore possibile. Da questa esperienza abbiamo appreso l'importanza di essere cooperativi, collaborativi, di essere aperti alla condivisione di informazioni in modo che come comunità globale possiamo rispondere nel modo migliore possibile".

Pericolo dimissioni di massa dei medici dei pronto soccorso

Non è tutto, bisognerà rafforzare le strutture sanitarie assumendo personale sanitario, anche perchè in Italia i medici del pronto soccorso iniziano a minacciare dimissioni di massa dopo la sfiancante emergenza della pandemia durata due anni e mezzo. E' il caso del Cardarelli di Napoli, il più grande pronto soccorso della Campania, dove 25 dirigenti medici si dichiarano pronti a rassegnare le dimissioni lamentando la mancanza di agibilità, sotto il profilo della sicurezza e della capacità clinica, dell'assistenza in pronto soccorso.

Covid e campagna vaccinale, Fauci: l'Italia ha fatto un "buon lavoro"

Nel frattempo si insiste sulla campagna vaccinale, che al momento è in una fase di stallo. "Stiamo affrontando un momento molto difficile e ne abbiamo affrontato uno ancora più difficile durato quasi due anni e mezzo, quindi la lezione da imparare è che dobbiamo prepararci al meglio", ha dichiarato Anthony Fauci. Visto il "buon lavoro" fatto dall'Italia sulla gestione della pandemia e della campagna vaccinale, il virologo invita gli italiani a proseguire con le vaccinazioni. "L'Italia ha bisogno di continuare a fare il buon lavoro che ha già fatto con la campagna vaccinale, ha messo in campo le risorse delle buone pratiche di salute pubblica. Bisogna continuare a incoraggiare i cittadini italiani che ancora non lo hanno fatto a vaccinarsi e chi si è vaccinato di proseguire con la dose di richiamo quando ci saranno le condizioni per farlo", ha dichiarato Fauci.