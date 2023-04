Open to Meraviglia, l'ennesima gaffe: il lago di Misurina, spostato in Libia, diventa di "Misurata"

Non c'è davvero pace per la campagna promozionale sulle bellezze italiane promossa dall'Enit e dal ministro Santanché. "Open to Meraviglia" non solo non decolla, ma sembra continuare a incasellare gaffe a ripetizione. L'ultima, solo in termini di tempo, è di aver confuso il lago di Misurina, vera e propria perla delle Dolomiti, con la città libica di Misurata.

Un refuso grossolano, pubblicato sulla pagina Facebook dell'Enit, ma notato da molti utenti sui social che è diventato immediatamente virale. In molti hanno fatto ironia su possibili riferimenti inconsciamente colonialisti nell'evocare la città libica in un testo che parla di alpi italiane: "Poco più a est si stagliano le Tre Cime di Lavaredo e nella stessa zona potete lasciarvi ammaliare dalle acque azzurre del Lago di Misurata e fare un’escursione fino al lago del Sorapis, un gioiello color turchese incastonato nelle Dolomiti a quasi 2000 metri di altitudine...”

Più sobriamente forse ci troviamo di fronte all'ennesima imprecisione di una campagna che finora non è stata molto fortunata. In molti hanno puntato il dito sul Rinascimento sfregiato e sulla cifra considerevole (9 miliardi di euro) per realizzare la campagna. Ma i problemi non si sono fermati qui.

Dal video per la promozione del nostro territorio girato in Slovenia, alle grottesche traduzioni delle nostre località segnalate da Salvaggia Lucarelli, dalle immagini di Stock prese per realizzare la campagna fino al dominio del sito "Open to Meraviglia" non registrato dal ministero, fino all'accusa di avere creato dei profili fake per simulare i followers della campagna: l'impressione è quella di una vera e propria Caporetto realizza con soldi pubblici.

Nonostante tutto l'Armando Testa, che ha realizzato la campagna per il ministero, ha difeso pubblicamente le sue scelte con uno spazio pubblicitario pubblicato sul Corriere della Sera con queste parole: “Quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell’indifferenza e riesce a dar vita ad un dibattito culturale come quello acceso in soli 5 giorni da “Italia. Open to meraviglia” rappresenta sempre qualcosa di positivo”. L'azienda ribatte punto su punto alle accuse mosse: dai costi fino allo spot (non definitivo) girato in Slovenia, concludendo ironicamente on il ringraziamento anche da parte della Venere: "Erano più di 500 anni che non si parlava di lei così tanto. Se non è meraviglia questa”.