Quando torna l'ora legale nel 2024 (non è un giorno qualsiasi)

"Quando arriva il cambio di orario", "torna l'ora legale", oppure "lancette avanti o indietro". Sono già tante le persone che in rete cercano notizie sul cambio dell'ora. Nel 2024 il giorno fatidico non capiterà un giorno qualunque, diciamo così, ma la notte di Pasqua. Le lancette andranno infatti spostate in avanti di un'ora alle 2 di domenica 31 marzo, che ovviamente diventeranno le 3. Il giorno di Pasqua dunque segnerà a tutti gli effetti il passaggio dall'ora solare a quella legale.

Cosa cambierà con il nuovo orario

Il cambio di orario ci permetterà di godere di un'ora di luce in più alla sera ma si dormirà un'ora in meno. La regola da tenere a mente in effetti è semplice: in primavera si va avanti di un'ora, in autunno - con il passaggio inverso - succede il contrario. Il tramonto dunque arriverà 60 minuti più tardi e le giornate sembreranno più lunghe, anche se il rovescio della medaglia è che di mattina ci sarà un'ora in più di "buio". Inutile dire che i dispositivi digitali, come smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente. In questi casi dunque non ci sarà bisogno di fare alcunché, mentre per quanto riguarda gli orologi analogici o i dispositivi che non sono connessi a internet bisognerà cambiare ora manualmente.

Il cambio dell'ora da solare a legale è stato introdotto durante la prima e seconda Guerra mondiale e adottato definitivamente in Italia nel 1966. L'obiettivo è ridurre il consumo di energia, e in effetti secondo i dati di Terna il risparmio non è poi così marginale. Un vantaggio anche per il nostro portafogli. L'ora solare tornerà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 03:00 quando bisognerà riportare le lancette indietro di un'ora.