L'ora legale tutto l'anno per risparmiare sulle bollette?

Quanto potremmo risparmiare se decidessimo di mantenere l'ora legale tutto l'anno? Di una possibile abolizione del cambio dell'ora si discute da anni, ma l'Italia finora si è mostrata restia nel voler modificare questa consuetudine che dura ormai da 56 anni (nel nostro Paese l'ora legale è stata introdotta 1966). Con il caro bollette però il tema è tornato d'attualità.

In effetti secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 2004 al 2020, grazie al passaggio dall'ora solare a quella legale si è ottenuto un risparmio di 10 miliardi di kilowattora, per un controvalore economico di 1 miliardo e 720 milioni di euro, valore pari al consumo medio annuo di circa 150mila famiglie. Solo nel 2022, nei 7 mesi in cui sarà in vigore l'ora legale, l'Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro grazie al minor consumo di energia. Risparmi che in realtà potrebbero essere anche più elevati dal momento che le stime di Terna risalgono a marzo e nel frattempo il costo dell'energia ha continuato a correre. Da qui la domanda: perché non dire definitivamente addio all'ora solare?

Il passaggio all'ora legale per risparmiare energia

A chiederlo al governo è il Sima, società italiana di medicina ambientale. "La politica discute di razionamenti del gas alle imprese, sabato in Dad per le scuole e riduzione della durata dei riscaldamenti dal prossimo autunno, ma dimentica - spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - che già dal 2018 il Parlamento Europeo ha approvato con l'84% dei voti favorevoli l'abolizione dell'obbligo del cambio di orario due volte l'anno, lasciando di fatto liberi i vari Stati di scegliere se optare per l'ora solare o legale. Il passaggio permanente all'ora legale consentirebbe di guadagnare un'ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio".

Vale la pena ricordare che l'ora legale scatta l'ultimo weekend di marzo e dura fino all'ultimo weekend di ottobre. L'idea dunque sarebbe quella di avere un'ora in più di luce naturale anche durante le giornate invernali. Il tema, in ogni caso, per ora non è nell'agenda di governo.

La stretta sui riscaldamenti in arrivo

L'esecutivo sta invece lavorando sulla stretta sui riscaldamenti da ottobre per l'emergenza gas. La misura è stata anticipata durante il Cdm dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

A meno di modifiche dell'ultimo minuto, dal prossimo ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado, da 20 a 19 gradi, e tenuti accesi un'ora in meno al giorno. Un piano di risparmio che dovrebbe fare parte di una più ampia strategia che il Governo intende mettere in campo per fronteggiare il caro-bollette. Nel corso dell'informativa il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ricorsi allo smart working nel servizio pubblico né tantomeno a interventi sull'illuminazione delle vetrine dei negozi.