Ora solare, quando scatta il cambio

Ora solare, ancora qualche settimana e avremo il cambio con l'ora legale. Manca poco infatti al passaggio dall'ora legale all'ora solare, che scatterà nella notte fra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Al momento del cambio, le lancette dovranno essere portate indietro di un'ora allo scoccare delle tre di notte. Ormai la tecnologia fa tutto in automatico, i nostri smartphone si aggiorneranno da soli e toccherà modificare gli orologi a parete e quelli da polso tradizionali, ma è sempre bene ricordarsi quando avviene questo passaggio. Con l'ora solare si dormirà un'ora in più ma le giornate saranno più corte perché farà buio prima (e sarà davvero "inverno").

Ora solare e ora legale, lancette avanti e/o indietro

Il 30 ottobre è ancora lontano ma c'è già chi cerca su Google "lancette avanti o indietro" e cosa sono l'ora solare e l'ora legale. L'idea di spostare le lancette avanti in primavera per sfruttare le ore di luce estive viene attribuita al politico e scienziato statunitense Benjamin Franklin in un articolo satirico pubblicato sul quotidiano francese Journal de Paris nel 1784. Ma per gli storici il primo ad aver teorizzato l'ora legale pare sia stato il biologo George Vernon Hudson, cento anni dopo Franklin, che avanzò la sua proposta per il "risparmio energetico" alla Royal Society della Nuova Zelanda nel 1895. Nel 1916, la Camera dei Comuni del Regno Unito approvò il British Summer Time, ossia lo spostamento in avanti delle lancette durante l'estate, accogliendo la proposta del costruttore William Willet, e molti Paesi seguirono l'esempio. In Italia l'ora legale è in vigore dal 1966, dopo essere stata utilizzata una prima volta nel 1916 ed essere stata poi abolita e riconfermata varie volte, fino all'adozione prevista con una legge apposita nel 1965 (in un periodo in cui il fabbisogno energetico era un problema stringente).

Ora solare 2021: quando scatta il cambio

L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo 2022, ossia tra sabato 26 e domenica 27, quando le lancette andranno spostate in avanti.

Il cambio tra ora solare e ora legale avviene solitamente di notte per arrecare meno disagio possibile ai trasporti che di notte effettuano meno tratte. Questo passaggio, se da un lato aiuta il risparmio energetico, da un altro in alcune persone può provocare fatica, stress e malesseri vari. C'è chi ne risente non solo per tutto il giorno successivo ma anche per qualche tempo ancora. "Colpa" del ritmo circardiano, il nostro orologio interno, che può trovarsi in difficoltà alle prese con un cambiamento non graduale. Gli effetti possono farsi sentire anche sull'umore.