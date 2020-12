A che ora si terrà la messa di Natale

"Gesù bambino può anche nascere due ore prima", ha detto nei giorni scorsi il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, preannunciando un'anticipazione della tradizionale messa di mezzanotte a Natale per rispettare il coprifuoco delle 22 in tutta Italia. Novità anche da questo punto di vista sono attese nel nuovo Dpcm del 3 dicembre (che sarà in vigore a partire da venerdì 4). Sull'orario e le modalità con cui si svolgeranno le cerimonie non è stata ancora presa una decisione ufficiale, anche se oggi è arrivato il via libera della Cei: le messe di Natale seguiranno le norme anti covid, anche se non tutti i sacerdoti sembrano ben disposti a celebrare la messa alle 22 e non alle 24 come da tradizione.

L'orario della messa di Natale e il via libera della Cei sulle norme anti covid

"Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza, ciò non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti", ha detto monsignor Mario Meini, pro-presidente della Conferenza episcopale italiana che ha sostituito il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ancora bloccato dai postumi del coronavirus, introducendo i lavori del Consiglio episcopale permanente.

"Non devono venir meno la responsabilità e la prudenza"

Secondo Meini, "i dati diffusi negli ultimi giorni sul fronte della pandemia rilevano sensibili miglioramenti, ma ci dicono che ancora non ne siamo fuori. Non devono venir meno pertanto la responsabilità e la prudenza, anzi dobbiamo rinnovare l'impegno verso il valore unico dell'amore. Mentre alcuni interventi di ordine socio-economico stanno maturando nelle sedi istituzionali, i cristiani sono chiamati, insieme a tutti i cittadini, a fare la propria parte: sul piano sanitario rispettando tutte le norme precauzionali anti-contagio. Papa Francesco ci ricorda che siamo sulla stessa barca e che solo insieme potremo uscire bene da questa impervia fase della storia".

La raccomandazione dell'Ue sulle cerimonie religiose

Sul tema va registrata anche una raccomandazione della Commissione Europea che nella bozza delle linee guida sulle misure anti covid ha ammonito di "non permettere assembramenti" chiedendo di "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv o alla radio". Si tratta però solo di una bozza, la linea ufficiale di Bruxelles non è ancora nota. E comunque si tratterebbe solo di una raccomandazione: per gli Stati membri non è previsto nessun obbligo.