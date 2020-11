L'ordinanza delle zone rosse e arancioni: cosa cambia dal 15 novembre in Campania, Toscana, Friuli, Emilia e Marche

Consultabile sul sito del ministero, avrà validità per 15 giorni: i divieti e le regole in vigore nelle aree

Entra in vigore oggi 15 novembre l'ordinanza del ministero della Salute che porta in zona arancione le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche e in zona rossa Campania e Toscana. L'ordinanza firmata da Speranza, consultabile sul sito del ministero, avrà validità per 15 giorni e quindi perderà i suoi effetti il 29 novembre: prevede che la Campania e la Toscana si aggiungano all'elenco delle zone rosse che oggi già vede presenti Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Valle d'Aosta. Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventeranno arancioni, raggiungendo Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria. 'Gialle' rimangono invece Lazio, Molise, Sardegna, Trento e il Veneto.

L'ordinanza del ministero della Salute e le nuove zone rosse e arancioni

Cosa cambia quando si entra nella zona rossa, come è successo oggi a Campania e Toscana? Gli spostamenti sono vietati, arriva la chiusura di bar e ristoranti e dei negozi in generale, eccetto supermercati, farmacie, tabaccherie, parrucchieri, mentre le scuole sono in presenza solo fino alla prima media, oltre alle le chiusure valide per tutto il Paese, quelle di cinema, teatri, palestre. L'area arancione, quella a rischio medio-alto, prevede invece il divieto di spostamento tra una regione e tra un comune e l'altro, con 9 regioni.

Con il passaggio dalla zona gialla ad una arancione, cambiano le regole sugli spostamenti: è vietato ad esempio spostarsi in un altro Comune se non si ha un valido motivo (lavoro, salute o necessità) ed è vietato "ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati". Per uscire dal proprio Comune o Regione bisognerà dunque munirsi di autocertificazione, a patto di avere un buon motivo. Sono invece consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, così come è"consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Nessun problema neppure per spostarsi all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22: sarà possibile farlo senza la necessità di dover compilare l’autocertificazione.

Nelle regioni arancioni è vietato il servizio all’interno di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta però consentito il servizio di consegna a domicilio fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. nelle zone arancioni è consentito andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario. Così come è consentito uscire per “raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti – si legge nelle Faq - dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario”. È consentito anche se “fortemente sconsigliato” anche spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni.

Cosa cambia dal 15 novembre in Campania, Toscana, Friuli, Emilia e Marche

Oggi il Corriere Fiorentino riepiloga in una serie di domande e risposte cosa cambia nelle zone rosse. Vediamo alcune delle questioni poste:

Sono residente in una regione «rossa»: posso uscire o entrare dalla regione? Ci si può muovere soltanto per «comprovate esigenze» dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze.

Ci si può muovere soltanto per «comprovate esigenze» dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze. Se sono residente in una Regione in fascia rossa posso uscire dal mio Comune? No, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, all’interno del territorio salvo che per «comprovate esigenze» cioè per «lavoro, studio, salute».

No, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, all’interno del territorio salvo che per «comprovate esigenze» cioè per «lavoro, studio, salute». Posso andare a trovare amici non conviventi o parenti? No. Senza un motivo di necessità nelle zone rosse è obbligatorio restare casa.

No. Senza un motivo di necessità nelle zone rosse è obbligatorio restare casa. Posso andare nei negozi? Solo in quelli aperti, cioè i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole; e ancora lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, benzinai, auto officine.

Solo in quelli aperti, cioè i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole; e ancora lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, benzinai, auto officine. Posso fare jogging o andare in bici? Sì, perché rientra nell’attività sportiva. La bici si può usare anche peril tragitto casa-lavoro e per fare la spesa.

Sì, perché rientra nell’attività sportiva. La bici si può usare anche peril tragitto casa-lavoro e per fare la spesa. Posso fare una passeggiata? Sì, ma si tratta di «attività motoria» e dunque è consentita soltanto da soli e «in prossimità della propria abitazione».

Sì, ma si tratta di «attività motoria» e dunque è consentita soltanto da soli e «in prossimità della propria abitazione». Se faccio una passeggiata devo indossare la mascherina? Si può svolgere attività motoria «purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie».

Queste sono invece le FAQ del governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi: