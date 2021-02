L'ordinanza per il lockdown in Alto Adige dall'8 al 28 febbraio

Non vanno bene le cose sul fronte Covid in Alto Adige. Su i contagi e il numero delle persone in quarantena: lunedì scatterà un lockdown. Sono infatti 802 i nuovi casi, 4 i decessi e 16.143 le persone in quarantena. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.973 tamponi molecolari e registrato 389 nuovi casi positivi. Inoltre 413 test antigenici positivi su 6.377 effettuati. Per quanto riguarda invece i ricoveri i numeri sono piuttosto stabili: 242 (ieri 255) pazienti Covid nei normali reparti ospedalieri, 162 (159) nelle cliniche private e 34 (32) in terapia intensiva.

L'ordinanza di Arno Kompatscher per il lockdown in Alto Adige

Che cosa è stato deciso? Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente numero 6 del 2021 che prevede il lockdown in Alto Adige. Il provvedimento, che sarà in vigore a partire da lunedì 8 febbraio sino a domenica 28 febbraio compreso, prevede una serie di misure più rigide in materia di contrasto ai contagi da Covid-19. Vietati gli spostamenti in entrata e uscita dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, studio, salute o esigenze di necessità. All'interno del comune, gli spostamenti dalla propria abitazione saranno consentiti (sempre con autocertificazione, che potrà essere compilata direttamente sul posto in caso di controlli) solo per motivi di lavoro, di studio, di salute, per effettuare acquisti o per esigenze di necessità come, ad esempio, recarsi presso persone bisognose di cura, presso il domicilio del partner o della partner, o raggiungere la più vicina area cani.

L'attività motoria all'aperto è consentita, ma non tra le ore 20 e le ore 5, però sempre in forma individuale e nel rispetto delle norme su distanziamento (due metri da persone non conviventi) e mascherine. Muovendosi a piedi o in bicicletta, sarà possibile anche superare i confini comunali. Bar e ristoranti continueranno ad essere chiusi. Consentita la vendita da asporto sino alle ore 20 e la consegna a domicilio sino alle ore 22. A partire da lunedì le strutture ricettive non potranno più ospitare turisti e sarà consentita solo l'accoglienza di ospiti presenti per motivi di lavoro o per necessità diverse dal turismo. Per quanto riguarda i negozi, sospese le attività al dettaglio, fatta eccezione per gli esercizi che vendono generi di prima necessità, che comunque dovranno essere chiusi la domenica.

Sempre aperti i punti vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le tabaccherie. Sospesi i servizi alla persona ad eccezione di lavanderia, pompe funebri, barbieri, parrucchiere ed estetiste. Nei servizi di cura alla persona consentiti, compresa l'assistenza podologica, il personale dovrà utilizzare la mascherina Ffp2. Per quanto riguarda le attività produttive, oltre al rispetto dei protocolli di sicurezza, viene raccomandato l'utilizzo delle mascherine Ffp2, l'offerta ai dipendenti di un test periodico e, dove possibile, il ricorso allo smart working.

Le scuole medie e superiori torneranno alla didattica a distanza a partire da lunedì 8 febbraio, mentre da giovedì 11 febbraio sarà il turno delle scuole elementari. La settimana successiva gli istituti saranno chiusi per le vacanze di Carnevale, e al rientro (lunedì 22 febbraio) riprenderanno le lezioni in presenza per scuole elementari e scuole medie. Ragazze e ragazzi delle scuole superiori, invece, dovranno seguire per un'ulteriore settimana le lezioni con la modalità della didattica a distanza. Al momento del ritorno in classe sarà prevista una massiccia attività di test. Rimangono aperti, invece, i servizi e le strutture socio-sanitarie, nonché l'assistenza all'infanzia: sia per quanto riguarda gli asili nido e le microstrutture, sia per quanto riguarda le scuole materne.