Cambi colore per due regioni: la nuova ordinanza del ministro Speranza

Due nuove ordinanze saranno firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza e porteranno due regioni a cambiare colore: si tratta di una promozione e di un cartellino giallo, anzi arancione. Infatti sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, il ministro della salute emetterà in serata due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo. In particolare:

la regione Sardegna passa dalla fascia bianca alla fascia arancione;

la regione Molise passa dalla fascia rossa alla fascia arancione.

Viene inoltre prorogata l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania.

L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità evidenzia come l'indice Rt nazionale sia rimasto stabile a 1,16, mentre resta alta l'incidenza a 7 giorni che fa segnare 264 casi ogni 100.000 abitanti. A superare la soglia limite dell'incidenza dei 250 casi ogni 100.000 abitanti sono: Campania (305), Emilia Romagna (423), Friuli Venezia Giulia (468), Lombardia (329), Marche (338), Piemonte (352), Trento (298), Puglia (270), Veneto (264).

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 19 marzo 2021 registra 25.735 nuovi casi su 205552 tamponi (12% positivi) e 159270 test rapidi (0.65% positivi). 386 i decessi registrati nelle ultime 24 ore mentre i pazienti ricoverati in area critica salgono a 3.364 al netto di 244 nuovi ingressi. Oltre 5mila i nuovi casi registrati in Lombardia ma c'è preoccupazione per la tenuta del sistema sanitario anche in Piemonte e Puglia. In Campania l'allarme di De Luca: "In terapia intensiva anche giovanissimi". Allarme in Romagna per la scoperta di un paziente contagiato dalla variante sudafricana.