Limiti agli spostamenti nelle Marche: le nuove misure al vaglio della Regione

Dopo Lombardia, Campania e Piemonte anche la Regione Marche potrebbe introdurre nuove restrizioni per contenere i contagi da coronavirus. Le nuove misure sono ancora allo studio: stando a quanto trapelato l'idea è quella di limitare gli spostamenti dei cittadini, anche se non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Ad annunciare la probabile stretta è l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che riferisce di un incontro in videoconferenza avvenuto questa mattina tra il presidente Acquaroli ed i cinque prefetti marchigiani.

Anche le Marche verso nuove restrizioni per mantenere i contagi

"Si stanno studiando le misure che sono richieste dall'Autorità di pubblica sicurezza, ma anche da altre Autorità per limitare alcuni diritti di libertà economiche e di circolazione dei cittadini. Al momento non posso aggiungere altro - spiega Saltamartini - perché è in corso l'istruttoria e nelle prossime ore daremo conto di un eventuale provvedimento che è di competenza del presidente della Regione".

Allo studio misure per limitare la circolazione dei cittadini

Nel corso del confronto di questa mattina, secondo Saltamartini, i prefetti marchigiani hanno manifestato al governatore delle Marche tutte le loro preoccupazioni legate all'aumento di casi positivi (+220 nelle ultime 24 ore). Per questo palazzo Raffaello starebbe valutando misure restrittive della circolazione delle persone e delle attività economiche consentite dal Dpcm. "In questo momento sono in corso le procedure di acquisizione delle informazioni necessarie - conclude Saltamartini - soprattutto per quanto riguarda i trasporti scolastici e tutte quelle attività che possono determinare un aumento della diffusione del virus".