Speranza vieta l'ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni

"Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione". Lo annuncia su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza, che poi agggiunge: "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India".

Covid, la situazione in India è disastrosa

L'India è alle prese con una situazione disastrosa. Per il quarto giorno consecutivo l'India ha registrato piu' di 300 mila nuovi casi di coronavirus e il record giornaliero mondiale. I casi delle ultime 24 ore sfiorano i 350 mila: 349.691. I decessi in un giorno sono stati 2.767, il numero più alto finora. Le vittime totali sono 192.311. Nella capitale New Delhi (dove c'è tasso di positivita' dei tamponi eseguiti superiore al 36 per cento) muore una persona ogni quattro minuti ed è un dramma anche la sepoltura, tanto che molti corpi vengono bruciati in strada. I numeri del bollettino odierno del ministero della Sanita' portano il totale dei contagi vicino a 17 milioni, 16.960.172. La maggior parte delle nuove infezioni riguarda lo Stato del Maharashtra, con 67.160. Seguono l'Uttar Pradesh con 37.944 e il Karnataka con 29.438. Il primo ministro indiano, Narendra Modi ha invitato i cittadini alla massima cautela durante la "tempesta" di infezioni che sta scuotendo il subcontinente.