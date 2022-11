L'orfano di femminicidio affidato al deputato della Lega Mirco Carloni

È il figlio di Anastasiia Alashrj, la donna uccisa dal marito a Fano, provincia di Pesaro e Urbino. Lei, Anastasiia, è stata ricordata ieri in Senato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha ripercorso la storia della vittima nel suo intervento alla presentazione della relazione della Commissione sui femminicidi. Ora il piccolo è stato ufficialmente affidato al deputato della Lega Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura della Camera ed ex assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche.

Il figlio della 23enne ucraina vittima del marito violento, da allora, dal 13 novembre scorso, vive a casa del deputato, che si è preso a cuore le sorti del piccolo perché la mamma era cameriera al ristorante gestito dalla sorella dell’onorevole. “Ho chiesto se poteva venire a casa mia, almeno per farlo mangiare e dormire. La mattina dopo lo abbiamo anche accompagnato all'asilo per non interrompere la sua routine. Era la cosa più naturale da fare, lo avrebbe fatto chiunque" ha raccontato proprio Carloni, che ammette però di essersi sentito "gelare" quando la prima sera il bimbo ha chiesto della mamma.

"Mia moglie è eccezionale - ha proseguito Carloni - siamo tornati a comperare i pannolini, abbiamo tirato fuori dalla soffitta il seggiolone di mia figlia. Degli amici hanno regalato i vestiti e un lettino". Carloni conosceva Anastasiia, "una ragazza educata e gentile, pronta ad ogni sacrificio per dare un futuro migliore al figlio”. Il deputato ha spiegato come il piccolo potrà rimanere finché sarà necessario mentre sta incontrando la nonna da noi, secondo le modalità disposte dal Tribunale dei minori. Un affido definitivo? "La nonna è ciò che di meglio può avere il bambino in una situazione come questa, noi ci siamo e vorremmo aiutarlo il più possibile. Magari un percorso con degli psicologi ma il nostro è stato solo un gesto d’amore" ha concluso Carloni.