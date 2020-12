Nell'orgia gay di Bruxelles sono coinvolti uomini di potere di nove stati diversi

Jozsef Szajer non era l'unico uomo di potere a partecipare all'orgia gay organizzata a Bruxelles in cui venne scoperto insieme ad altri 25 uomini. E se a dirlo è colui che queste feste le organizzava, allora c'è da crederci. Secondo David Manzheley, c'erano rappresentanti di nove diversi Paesi europei all'interno della festa per la quale è stato arrestato. L'ha confessato al notiziario polacco Onet rivelando i dettagli di quella e altre orgie. Per prima cosa Manzheley ha dichiarato di aver organizzato feste gay per due anni e che questi party diventavano delle orge a cui partecipavano anche centinaia di persone. Feste che non si fermavano mai, nemmeno in tempo di Covid. Fino alla scorsa settimana quando è stato scoperto all'interno di un appartamento dove c'era anche il parlamentare europeo sovranista ungherese.

I rappresentanti di nove stati europei

In particolare l'organizzatore delle feste si è soffermato sugli uomini di potere polacchi visto che i giornalisti che lo intervistavano erano di quel Paese. “Molti personaggi pubblici di vari paesi partecipano ai miei eventi, compresi i politici polacchi - ha detto Manzheley a Onet.- Hanno famiglie e hanno chiesto fin dall'inizio di mantenere segreta la loro partecipazione all'orgia gay”. Un profilo molto simile a quello del sovranista che è sposato con un magistrato e ha un figlio. Ma l'organizzatore delle feste non si è fermato ai politici polacchi. Ha parlato anche di tanti altri stati. Oltre al seguace di Orban e ai polacchi c'erano anche rappresentanti istituzionali di Ucraina, Francia, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera e Spagna. Secondo la sua esperienza, i più assidui a queste feste gay sarebbero proprio uomini di potere ungheresi e polacchi.

Com'è stata scoperta l'orgia

Una vera e propria bomba che però necessita di conferme. Secondo la sua descrizione, tutti i 25 partecipanti all'orgia hanno dovuto firmare un'autocertificazione con la quale dichiaravano di non essere affetti da Covid-19. L'organizzatore della festa ha anche spiegato come si siano introdotti nell'abitazione gli agenti di polizia che hanno scoperto l'orgia: una semplice distrazione. Qualcuno di coloro che è entrato in casa ha lasciato la porta aperta facendo uscire i rumori all'esterno e incuriosendo i vicini che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono entrati nell'abitazione dove semplicemente la porta era aperta e si sono trovati di fronte a uno spettacolo a cui non avrebbero mai creduto di assistere. Il pubblico ministero che si sta occupando del caso ha, intanto, confermato che alla festa c'era il politico ungherese che ha provato anche a scappare dall'appartamento calandosi da una grata. Così è stato scoperto, identificato e multato.