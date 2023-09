Spuntano i manifesti shock: "Gli amici di Orgosolo profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro"

Orgosolo, nel cuore della Sardegna. Il paese, oggi noto in tutto il mondo per i murales e un tempo centro di atti legati al banditismo, torna in prima pagina, e non certo per qualcosa di cui andare orgogliosi. "Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro": il giorno dopo la sepoltura della salma del boss mafioso nel cimitero di Castelvetrano (Trapani), in piena Barbagia spuntano manifesti commissionati da un anonimo cittadino all'agenzia funebre Goddi.

I manifesti funebri sono stati affissi in una decina di punti della cittadina per una spesa complessiva di 60 euro. Tante le reazioni, le immagini hanno fatto subito il giro dei social e del web: c'è chi pensa a una goliardata fuori luogo e chi, invece, si indispettisce. Intanto, però, le foto sono diventate virali. L'agenzia ha fatto sapere all'Ansa di avere ricevuto una telefonata da una persona, per ora anonima, con la specifica richiesta di affiggere i necrologi: il che è poi regolarmente avvenuto mercoledì pomeriggio.

Matteo Messina Denaro, l'ultimo capomafia, arrestato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, è morto nei giorni scorsi all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era ricoverato, in una stanza blindata, da agosto. Il boss aveva 61 anni, era malato da tre anni di cancro al colon. Venerdì era stato dichiarato in coma irreversibile. Non si è mai pentito, era fra i mandanti delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. All'ergastolo era stato condannato anche per il sequestro e il barbaro omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.