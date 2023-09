Il caso

Si cercano i cuccioli di Amarena, sotto scorta l'uomo che ha ucciso l'orsa

Corsa contro il tempo per trovare i cuccioli dell'orsa Amarena in Abruzzo con i carabinieri che invitano chiunque a segnalare, al numero di emergenza 112, eventuali avvistamenti che possano portare al salvataggio dei piccoli che, se abbandonati, potrebbero non sopravvivere a lungo