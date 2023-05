L'orsa Jj4 non sarà abbattuta, per ora: cosa hanno deciso i giudici

Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospeso fino al 27 giugno il decreto di abbattimento dell'orsa Jj4. È la lega antivivisezione italiana Leal che anticipa l'ordinanza cautelare che sarà pubblicata oggi 26 maggio in merito all'ordine di abbattimento del plantigrado accusato di aver ucciso il 5 aprile scorso il runner trentino 26enne Andrea Papi.

L'annuncio delle associazioni che aveva presentato ricorso. "Gaia al momento è salva" spiegano gli avvocati Rosaria Loprete e Giada Bernardi. "Auspichiamo e crediamo fermamente che continuerà ad esserlo. E come lei gli altri orsi - dicono i due legali - Continueremo nel percorso intrapreso affinché gli animali non siano più il capro espiatorio di omissioni e/o errori umani".

Gli orsi salvi fino al trasferimento?

Secondo quanto si apprende a beneficiare della sospensione dell'abbattimento è anche l'orso Mj5 responsabile di un'aggressione avvenuta lo scorso 5 marzo in Val di Rabbi. "La vita degli orsi per ora è salva", scrive la Lav, che ha presentato ricorso contro le ordinanze di abbattimento con altre associazioni come Enpa e Oipa. Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e Lav, si apprende, depositerà l'approfondimento richiesto del progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro, sostenendone interamente le spese. Il 14 dicembre ci sarà l'udienza di merito del Tar, e Lav ritiene che fino a questa data Jj4 e Mj5 non possano essere uccisi.

Trentino spaccato

La questione orsi ha creato una spaccatura nella società trentina, tra i pro e i contro orsi. Lo ha dimostrato l’ultimo weekend a Trento: la manifestazione "Prima noi, poi i grandi carnivori" da un lato e quella di StopCasteller dall’altro, con anche momenti di forte tensione tra animalisti e sostenitori del presidente Fugatti. Non solo, se si pensa che anche la competitor del governatore uscente per lo scranno più alto di Piazza Dante, Francesca Gerosa, si è dichiarata contraria all’abbattimento, così come pure il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è logico che la politica sia sempre più cassa di risonanza di questa divisione.

Ricordiamo che l'orsa Jj4 era stata catturata il 18 aprile scorso, 13 giorni dopo la morte di Andrea Papi nei boschi sopra Caldes. Nei confronti dell'orsa Jj4 - identificata grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento - pende un'ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Ordinanza che è stata però sospesa il 14 aprile scorso dal Tar di Trento a seguito di alcuni ricorsi promossi da associazioni ambientaliste. L'orsa Jj4 ha 17 anni ed è una delle più anziane che ci sono sulle montagne del Trentino. Ora si trova nel centro faunistico del Casteller dove è rinchiuso anche l'orso M49 "Papillon".

Già nel 2020 l'orsa JJ4 o Gaia - come l'hanno ribattezzata i suoi difensori - era stata salvata da un ordine di abbattimento firmato sempre dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti in seguito all'aggressione di due persone, padre e figlio, sul monte Peller, in Trentino. Dopo una lunga diatriba giudiziaria (tra Tar e Consiglio di Stato) si era arrivati a un nulla di fatto. Poi la nuova aggressione lo scorso 5 aprile quando, per la prima volta in cui in Italia un orso ha ucciso una persona: non è possibile sapere quale sia stata la dinamica dell'aggressione, ma dai rilievi che sono stati fatti è emerso che il corpo di Andrea Papi sia stato trascinato dall'orso per decine di metri nel bosco.