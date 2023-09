L'orsa Gemma si ingozza di farina e poi si addormenta

L'orsa Gemma torna a far parlare di sé con una nuova incursione a Scanno, in provincia di L'Aquila. COn i suoi 25 anni di età è l'esemplare più anziano del Parco nazionale d'Abruzzo. Gemma si muove tra gli umani senza paura, come dimostrato dalle sue numerose apparizioni pubbliche: nella precedente è entrata in un hotel è ha divorato una torta.

Oggi, mercoledì 6 settembre 2023, la nuova segnalazione: l'orsa Gema è infatti entrata in una pizzeria di Scanno e ha rovistato tra gli scaffali gettando per terra le farine e divorando tutto quanto c'era di commestibile. Il proprietario della pizzeria ha scattato le foto e allertato subito i guardiaparco, che sono intervenuti sul posto.

"La farina era nell'armadio, non so come abbia fatto ad aprirlo"

"Pacchi di farina a terra, tutti aperti, in mezzo a fusti della birra. E, fuori la porta di servizio, ho trovato l'orsa sdraiata. Stava dormendo. Stava anche con gli occhi aperti a un certo punto, ma non si muoveva, sembrava dormire con gli occhi aperti, non se ne andava. Abbiamo chiamato i guardia parco e il proprietario dell'hotel "Mille Pini" che è proprio di fronte a noi, dove Gemma era andata a mangiare la torta. Lui l'ha chiamata per nome, battendo le mani, per fare rumore: 'Gemma, Gemma, dai, su'. Lei si è alzata ed è andata via".

È il racconto rilasciato all'ANSA della sorella del proprietario del ristorante "La Baita" a Scanno. La donna che lavora nella struttura come cameriera, stamattina si è recata sul posto di lavoro alle 9 trovando questa sorpresa. "La farina era nell'armadio-ripostiglio, non so come abbia fatto ad aprirlo". L'orsa, con la pancia piena, è stata trovata addormentata nelle vicinanze da guardiaparco, per poiandersene via, tranquilla.

