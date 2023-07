Trovarla e (forse) abbatterla: cosa succederà all'orsa che ha inseguito due cacciatori

È scattato un nuovo allarme orso in Trentino, dopo l'incontro ravvicinato avuto da due giovani cacciatori con un 'esemplare femmina e il suo cucciolo. L'animale, infastidito dall'arrivo dei due 20enni e, probabilmente preoccupata per la sicurezza del suo piccolo, li ha poi inseguiti e caricati per un breve tratto. Cosa succederà adesso all'orsa e al suo cucciolo? In queste ore corpo forestale della provincia trentina sta raccogliendo tutte le informazioni sull'esemplare. Gli esperti lavorando per identificare l’animale, per capire le sue abitudini, la sua storia e il territorio solitamente da lei frequentato. Solo alla fine di questi riscontri, la Provincia capirà come agire e non è escluso che il presidente Maurizio Fugatti possa anche decidere di richiedere l’uccisione dell’animale.

Le ricerche della guardia forestale

In queste ore infatti sono proseguite le attività del Corpo forestale trentino che è andato sul posto, ad Avalina nel comune di Roncone. Lì sono stati recuperati alcuni campioni organici per identificare geneticamente l’orsa: un'informazione che potrà consentire di conoscere la storia dell'esemplare e il territorio da esso frequentato, confrontando i reperti con i dati della banca dati del Servizio faunistico della Provincia. Stando alla dinamica dell'incontro ravvicinato, per classificare tale esemplare come problematico secondo il Pacobace (Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali), occorrerà quindi completare queste verifiche. Successivamente si potranno seguire i provvedimenti conseguenti tra i quali anche quello di abbattimento dell’esemplare.

L'incontro ravvicinato e l'inseguimento

La Provincia parla di un incontro casuale e ravvicinato con un’orsa per una coppia di cacciatori delle Giudicare durante un'escursione. Dunque i due non erano armati e non erano in azione come cacciatori. Tuttavia ieri mattina, attorno alle 6:00, i due uomini hanno incontrato l’animale accompagnato da un piccolo che dormiva sul sentiero Mandrel, che porta a malga Avalina (1.970 metri), a monte dell’abitato di Roncone. Avvertita la loro presenza, l’orsa si è spaventata ed ha inseguito le i due uomini, che hanno gridato e sono fuggiti. Uno dei due si è precipitato lungo il sentiero di ritorno, mentre l’amico si è arrampicato su una pianta, dove l’orsa lo ha inseguito e lo ha agganciato ad una ghetta facendolo cadere al suolo. Successivamente i due plantigradi si sono allontanati. Caduto su una pietra, il giovane ha rimediato una contusione al costato ed è ora in osservazione all’ospedale di Tione. Sul posto è intervenuta l’unità cinofila del Corpo forestale, che ha compiuto i necessari sopralluoghi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio ed ha recuperato l’attrezzatura degli escursionisti.

L'Oipa: "Fomentano clima da caccia alle streghe"

Sul caso è intervenuta, attraverso una nota, anche l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa): "È un clima d’odio quel che sta montando intorno al falso attacco dell’orsa che, per difendere il suo cucciolo, ha messo in fuga due ragazzi (definiti cacciatori da fonti d’agenzia) ieri alle 6 del mattino. Stando a quanto comunicato dalla Provincia autonoma di Trento, per classificare il plantigrado come problematico secondo il Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace) sono in corso verifiche cui “potranno seguire i provvedimenti conseguenti, tra i quali anche quello di abbattimento dell’esemplare".

"Siamo alle solite invece di attuare politiche di prevenzione razionali ed efficienti, come viene fatto in altre zone d’Italia, per esempio nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il presidente fomenta un clima di caccia alle streghe contro i grandi carnivori parlando subito di abbattimento - commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto - Fugatti punta alla rielezione e dunque ai voti di lobbies che vorrebbero "eradicare" i grandi mammiferi dal Trentino. Dunque ogni occasione è buona per assumere le vesti del "giustiziere", invece di quelle di un amministratore di buon senso che rispetta e protegge la biodiversità la cui tutela è ora sancita anche dall’articolo 9 della Costituzione".

