"Non ha senso abbattere l'orsa Jj4"

"Non si può impedire a un orso di essere orso e non ha senso 'punirlo' per avere seguito il suo istinto". Parla così con l'Adnkronos Marco Rossetti, l'attore che nella settima stagione della serie di Rai1 "Un passo dal cielo" interpreta Nathan, un solitario che vive nella foresta e che si dice sia stato allevato dagli orsi, a proposito dell'orsa Jj4 responsabile della morte di Andrea Papi, il 26enne runner che nella notte tra il 5 e il 6 aprile è stato trovato morto non lontano dalla sua abitazione di Caldes in Trentino. Adesso l'orsa è stata catturata e si attende la decisione del Tar, prevista per il prossimo 11 maggio, sull'ordinanza di abbattimento disposta dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Rossetti sul set ha lavorato con un'orsa addomesticata "di proprietà di una famiglia austriaca che ha diversi esemplari che vivono liberi in una proprietà di diverse migliaia di ettari e per questa famiglia sono come figli. Quello che ho capito lavorando accanto a quell'esemplare è che gli orsi sono animali selvatici che seguono il loro istinto. Io le davo da mangiare dalle mie mani, ma l'orsa non ha esitato a inseguirmi quando avevo un salmone in mano, non con l'intenzione di aggredire me ma per prendersi il suo pesce preferito, una droga per lei. Ha afferrato il mio zaino e ha cominciato a rovistarci dentro. Un momento difficile che per fortuna si è concluso bene", dice l'attore.

Per Rossetti quindi, "fermo restando il dispiacere per la tragedia che ha colpito Andrea Papi e la sua famiglia, le istituzioni devono garantire la sicurezza di chi va nei boschi. Ma non ha senso punire un'orsa che ha rispettato il suo istinto: non c'è dolo nel suo gesto e quindi non le si può attribuire una colpa, quello che ha fatto lo ha fatto nel suo habitat seguendo solo il suo istinto", conclude il 37enne attore romano.