L'orsa Kj1 non deve essere uccisa, il Tar stoppa ancora Fugatti

Due ordinanze "anti orso" e due bocciature. Il Tar di Trento ha accolto le istanze presentate dagli animalisti contro l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Kj1, firmata sabato dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Si tratta del secondo provvedimento contro l'animale sospettato di avere aggredito un turista francese di 43 anni che correva nei boschi sopra Dro. Nei giorni scorsi era stata emanata la prima ordinanza ma i giudici amministrativi l'hanno bocciata, poi Fugatti ci ha riprovato ed è arrivato il nuovo "stop". Il Tar ha disposto la sospensione del provvedimento nella parte in cui ordina l'abbattimento dell'esemplare, "salva l'adozione delle misure alternative all'abbattimento e di tutte le misure destinate ad assicurare la tutela pubblica della pubblica incolumità, come indicato in motivazione da assumere da parte dell'autorità preposta è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2024". Non è bastato, al secondo tentativo, inserire nella nuova ordinanza anche i risultati dei test biologici basati sui campioni raccolti a Dro, che confermano la presenza di Kj1 sul luogo dell'aggressione.

Per la presidente del Tar, Alessandra Farina, "resta in ogni caso demandata nelle more all'autorità provinciale l'adozione delle misure più adeguate al fine di assicurare - escluso il censurato abbattimento, in quanto, come già rilevato, soluzione irreversibile - l'eventuale captivazione dell'esemplare identificato come KJ1 ovvero la predisposizione di tutte le cautele per assicurare il costante monitoraggio del territorio e le puntuali segnalazioni alla popolazione che frequenta le zone interessate del pericolo esistente e dei comportamenti da seguire, non ultima l'interdizione all'accesso in determinate aree".

Cosa succede ora all'orsa Kj1

"Temiamo che Kj1 possa subire la stessa sorte di F36 e Mj5, uccisi dai bracconieri dopo essere stati condannati a morte da Fugatti. Per questo abbiamo diffidato la Pat a garantire l'incolumità dell'orsa di Dro e di tutti gli altri plantigradi del Trentino. Il rischio che i bracconieri tornino a colpire c'è ed è molto concreto", scrive in una nota l'Enpa.

Per Gabriella Caramanica, segretaria nazionale di Rivoluzione Ecologista animalista, Maurizio Fugatti "continua a giocare con gli orsi e a non voler rispettare le sentenze. Troviamo indegne le sue posizioni e dichiarazioni. La Provincia autonoma di Trento vuole tutelare la vita delle persone che è più preziosa di quella degli animali, sostiene Fugatti? E come lo fa? Uccidendo gli orsi e investendo 20 mila euro l'anno in campagne educative, informative e per la segnaletica? Con questi pochi spiccioli che la provincia vanta di aver investito in vent'anni (500mila euro), il presidente ritiene di aver tutelato i cittadini? Quello che notiamo - aggiunge - sono persone avventate, totalmente ignare dei pericoli, dei sentieri e dei comportamenti da tenere in alcune aree che sono coinvolte nel progetto del reinserimento degli orsi bruni. Fugatti iniziasse a rimettere in discussione la sua strategia territoriale prima di parlare di abbattimenti".