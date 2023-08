Incontro da brividi con l'orso nel bosco: "Si muoveva velocemente verso di noi"

Doveva essere una piacevole gita tra i boschi altoatesini quella di due giovani ragazzi che, lunedì 14 agosto, stavano procedendo in tarda mattinata verso il monte Mittagsspitze, a una quota di 2.049 metri, nella provincia autonoma di Bolzano: a un certo punto si sono trovati a tu per tu con un orso che ha iniziato a muoversi velocemente verso di loro. I due ragazzi, originari dell'Alta Val Isarco, hanno cercato di mantenere la calma e di scendere lentamente lungo il sentiero. Appena l'orso si è allontanato, hanno iniziato a correre verso il parcheggio in cui avevano lasciato le loro automobili.

A parlare è la ragazza: "L'orso era a soli tre metri da me. Abbiamo avvisato tutti quelli che abbiamo incontrato scendendo che c'era un orso in cima". I due giovani hanno anche cercato di avvisare i genitori, che li precedevano lungo il percorso verso il Mittagsspitze. "Non sapevamo se avrebbero incontrato anche loro l'orso, quindi volevamo avvertirli".

Una volta che tutti hanno fatto rientro al parcheggio, è stata fatta la segnalazione alle autorità.

