Tra poche ore si deciderà il destino dell’orsa Jj4

A poche ore dalla pronuncia del Tar di Trento sul destino dell’orsa Jj4 la tensione è alle stelle. "Mi auguro che un’orsa aggredisca gli ambientalisti", ha dichiarato Dino Planaz, consigliere regionale della Lega Valle d'Aosta parlando di "quel malaugurato incidente" che lo scorso 5 aprile costò la vita al runner 26enne Andrea Papi nei boschi del Trentino. "Non lo auguro a nessuno, a qualche ambientalista convinto sì. Anzi - ha aggiunto - gli consiglierei anche di andare a parlare con l'orsa e convincerla di non attaccare più nessuno. Dentro la gabbia però eh, a mangiare pranzo assieme". Il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, ha parlato di una "frase inaccettabile, non degna di chi rappresenta le istituzioni".

Sotto la lente del Tar di Trento 8 fascicoli su orsi Jj4 e Mj5

La sentenza del Tar di Trento sul destino dell’orsa Jj4 è attesa per venerdì 25 maggio 2023. Nel frattempo un gruppo di animalisti, 50 circa, ha deciso di manifestare nei pressi del tribunale per chiedere l'immediata liberazione dei due orsi rinchiusi nel centro di Casteller (Jj4 e Mj5) e le dimissioni di Fugatti. Nei confronti dei due esemplari c'è un decreto di abbattimento da parte della provincia autonoma di Trento, attualmente sospeso dal Tar. Ma andiamo per ordine.

I magistrati del Tar saranno chiamati a decidere sulla legittimità delle ordinanze di abbattimento del plantigrado Jj4 firmate dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, dopo l’aggressione e la morte di Andrea Papi. A fine aprile il Tar aveva sospeso i decreti di abbattimento firmati dal governatore trentino chiedendo ulteriore documentazione. Nell’udienza si parlerà anche dell'esemplare Mj5, l’orso che lo scorso 5 marzo aggredì in Valle di Rabbi un'escursionista di 39 anni.

"Giù le mani dagli orsi" e "Fugatti è il vero colpevole non Jj4, chiedi scusa alla famiglia Papi e dimettiti", si legge sugli striscioni degli ambientalisti, convinti che l’abbattimento non sia la decisione giusta da prendere. Gli animalisti propongono il trasferimento dell'orsa in un santuario per animali fino alla sua morte naturale.

