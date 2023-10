Gli ospedali migliori d'Italia e quelli da tenere sotto osservazione

Un rapporto con più luci che ombre, che ci restituisce l'esatto stato di sofferenza che la nostra sanità sta attraversando. È il Piano nazionale esiti, il consueto resoconto di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sugli ospedali italiani.

Sono appena due le aziende sanitarie che riportano una qualità alta o molto alta per almeno 6 degli 8 indicatori sotto osservazione (cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologia, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso, gravidanza e parto). Si tratta dell'istituto Clinico Humanitas di Rozzano e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche.

Per i due ospedali si tratta di una conferma: per il secondo anno consecutivo salgono al primo e al secondo posto della graduatoria.

Otto ospedali italiani, tra Nord e Sud hanno invece una qualità delle cure bassa e vanno tenuti sotto osservazione. Dati e nomi non sono ancora indicati, ma “saranno inviati al tavolo di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza”. A tracciare il quadro - all’Adnkronos- è il direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), Domenico Mantoan, a margine della presentazione del rapporto relativo ai dati del 2022.

"Abbiamo evidenziato dei chiaroscuri. E quest’anno, per la prima volta, la relazione sui dati presentati oggi la invieremo al tavolo di monitoraggio Lea, perché ci si deve porre il tema di una serie di ospedali del nostro Paese dove la qualità delle cure è molto bassa - sottolinea Mantoan - Quindi vanno fatte politiche di accompagnamento, di audit, di verifiche per capire per quale motivo in alcune strutture italiane la qualità dell’assistenza è così bassa. Non possiamo permetterci queste differenze", ammonisce. La mappa degli ospedali inefficienti "va da Nord a Sud, ci sono cose negative e cose positive sia a settentrione sia a meridione".

Gli ospedali d'eccellenza regione per regione

Nel 2022 si è registrato un aumento dei ricoveri rispetto al 2021 (+328 mila), anche se rimangono inferiori del 10% rispetto al 2019. Rispetto al pre-pandemia ci sono stati, anche nel 2022, circa 890 mila ricoveri in meno. Il riallineamento ha riguardato sia quelli programmati, sia quelli diurni, mentre rimane sostanzialmente invariato il quadro relativo ai ricoveri urgenti che confermano una riduzione del 13% rispetto al 2019. Un dato analogo a quello già registrato nel 2020 e nel 2021.

Al primo posto come livello di qualità per l'area cardiovascolare troviamo l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, mentre nell'area della chirurgia oncologica le 4 strutture con livello di qualità più alta sono l'Ospedale di Mestre, l'Azienda Ospedale Università di Padova, lo Stabilimento Umberto I G. M. Lancisi (Ancona) e il Policlinico Universitario Gemelli (Roma). La Regione che presenta invece la proporzione più alta di strutture con livello di qualità molto alto per l'area gravidanza e parto è l'Emilia-Romagna (11 strutture su 17, pari al 65%).

Ma quello che il rapporto mette in luce è generalmente un'elevata frammentazione. A fianco di strutture con qualità alta o medio alta, persistono quelle che incontrano difficoltà crescenti e che presentano forti aree di criticità anche all'interno degli stessi ospedali.

