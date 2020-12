Le otto regioni verso il cambio di colore dal 6 dicembre

Oggi ministero della Salute riceverà il nuovo report dell'Istituto superiore di sanità sulle regioni in zona gialla, arancione e rossa e in serata, come è successo la scorsa settimana, Roberto Speranza pubblicherà le ordinanze che cambieranno (o confermeranno) il colore ad alcuni territori. Secondo le anticipazioni raccolte, la cabina di regia avrebbe dato il proprio assenso al passaggio da zona rossa ad arancione a partire da lunedì 6 dicembre per:

Valle d’Aosta

Campania

Toscana

Alto Adige

Potrebbero invece passare da zona arancione a gialla sempre da lunedì 6 dicembre:

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Marche

Puglia

Umbria

Le otto regioni (e una provincia autonoma) verso il cambio di colore da lunedì 6 dicembre

Dall'Istituto superiore di sanità l'invito a valutare nuove misure a livello provinciale o regionale per le tre regioni rimaste a rischio "alto": Calabria, Puglia e Sardegna. Si attendono ora le valutazioni del Comitato tecnico scientifico e del ministro della Salute Roberto Speranza. L'ordinanza che sancisce il passaggio di colore dovrebbe essere firmata nelle prossime ore. Dovrebbero essere invece rinnovate le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Speranza firmerà 3 ordinanze.

1) Si rinnovano le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

2) Campania, Toscana, Valle D’Aosta e Bolzano passano da area rossa ad arancione.

"Poco fa ho ricevuto dal ministro Speranza la conferma che da domenica l'Emilia-Romagna tornerà in zona gialla. Decisione che il ministro formalizzerà in una nuova ordinanza che firmerà nelle prossime ore. Ancora oggi e domani saremo quindi in zona arancione e passata la mezzanotte di sabato saremo in zona gialla". Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Le restrizioni di queste tre settimane hanno dunque pagato - sottolinea il governatore -, ma dobbiamo continuare a essere responsabili e rispettare le regole perché l'impegno di tutti per frenare la pandemia deve proseguire, per proteggere la salute di ciascuno, a partire dalle persone più fragili, e aiutare le strutture sanitarie e sociosanitarie, medici, infermieri, operatori, che ogni giorno continuano a fare il loro lavoro in maniera encomiabile".

Questo invece il commento di Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche: "Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: da Domenica torniamo in "zona gialla". Questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come una esenzione da ogni responsabilità. Il virus continua a circolare e ogni giorno registriamo un numero di soggetti positivi ancora cospicuo. Se non è necessario, dunque, dobbiamo cercare evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo tutti impegnarci al massimo per far sì che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Mi raccomando, il colore della nostra regione è nelle vostre mani. Vi prego di aiutarci!".