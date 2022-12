Ovazione per Mattarella al Teatro alla Scala: "Cultura russa non si cancella"

Come l'anno scorso quando sembrava che il suo fosse un addio, tutti in piedi e quasi cinque minuti di applausi e "grazie" dal pubblico del Teatro alla Scala di Milano, dove va in scena la Prima della stagione lirica, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha concesso il bis al Quirinale. Con la serata di oggi 7 dicembre si è inaugurata la stagione 2022-2023 con l'opera russa “Boris Godunov” di Modest Musorgskij, diretta da Riccardo Chailly. Una scelta che ha scatenato la protesta della comunità ucraina di Milano. L'opera è "piaciuta moltissimo" al capo dello Stato.

Per Mattarella "la grande cultura russa è parte integrante della cultura europea, non si può cancellare. La responsabilità della guerra va attribuita al governo di quel Paese non certo al popolo russo o alla sua cultura" e anche Meloni invita a distinguere: "Noi non ce l'abbiamo col popolo russo, con la storia russa, noi ce l'abbiamo con le scelte di chi politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana".

Alla prima della Scala presente anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere sia lei sia il presidente Mattarella - accompagnato dalla figlia Laura -, erano presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Ad assistere alla Prima, anche la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.