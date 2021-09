Gli over 50 senza vaccino sono più di tre milioni

Come sta andando la campagna vaccinale anti covid in Italia? Oltre due milioni e mezzo di adolescenti tra i 12 e i 19 anni sono vaccinati, ma ce ne sono ancora un milione e mezzo che non hanno alcuna copertura. Hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi (o hanno ricevuto una sola dose in quanto guariti dal virus) 2.519.601 giovani tra i 12 e i 19 anni. È quanto emerge dall'ultimo report del governo sull'andamento settimanale della campagna.

Oltre tre milioni di over 50 senza prima dose

Rimane difficile la situazione tra gli over 50: in questa categoria 3.249.712 italiani non hanno ricevuto neanche la prima dose del vaccino. Si tratta dell'11,7% del totale. Rispetto a una settimana fa risultano immunizzate 174mila persone in più. E ancora senza prima dose ci sono poi 36.096 persone che lavorano nella sanità, cioè l'1,84% su una platea di 1.959.546 addetti. Risulta invece vaccinato il 94,53% del totale, cioè 1.852.317 persone. Tra il personale scolastico ci sono ancora 90.392 persone senza prima dose o dose unica di vaccino anti covid: si tratta del 5,86% del totale. Coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale sono 1.397.231 (90,51%).

Oltre nove over 80 su dieci, invece, hanno completato il ciclo vaccinale: risulta immunizzato il 92,55% del totale contro il 92,35% della scorsa settimana. Si contano quindi 4.223.086 immunizzati su 4.562.910 persone. Tra i 70 e i 79 anni la percentuale scende all'89,56% (una settimana fa era dell'89,1%), cioè 5.390.753 persone su un totale di 6.019.293.

Il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha detto che da lunedì le somministrazioni delle prime dosi sono aumentate del 32,5%, confermando il trend positivo degli ultimi giorni. In base agli ultimi dati, tra il 20 e il 23 settembre sono state inoculate in media 80.500 prime dosi al giorno contro le 60.700 del 13-16 settembre. Le differenze più significative sono nelle fasce d'età 30-59 anni: +79% tra i 50-59enni, +62% tra i 40-49enni, +41% tra i 30-39enni.