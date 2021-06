Quasi tre milioni di over 60 non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti covid

Ci sono ancora 2 milioni e 700 mila italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino e, dunque, non hanno alcuna copertura contro il Covid. Il dato è riportato nell'ultimo report settimanale del governo dal quale emerge che negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose in questa fascia d'età a sole 140 mila persone.

In base ai numeri del governo, inoltre, solo una minima percentuale dei 140 mila ha ricevuto Astrazeneca o Johnson&Johnson, i due vaccini raccomandati per questa fascia d'età: sono state somministrate poco più di 8.800 prime dosi Astrazeneca e circa 13.500 del monodose J&J. Di Pfizer e Moderna sono invece state somministrate rispettivamente 103.522 e 14.370 prime dosi.

Solo ieri il governatore della Campania Vincenzo De Luca si era detto preoccupato per il basso numero di adesioni che si stanno verificando sopratutto nell'area di Napoli città dove si sarebbe prenotato solo il 62% dei residenti. Oggi l'immunologa Antonella Viola, professoressa di Patologia Generale e direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica a Padova lancia un forte appello a fare il richiamo del vaccino prima di partire per le vacanze (e aspettare 10 giorni dalla seconda dose).

"Quando il Regno Unito ha deciso di estendere l'intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a mRNA ho dichiarato la mia preoccupazione, spiegando che generare immunita' parziale nella popolazione durante una pandemia favorisce la circolazione di varianti resistenti agli anticorpi - spiega la Viola -. È questo quello che sta accadendo con la variante Delta. Il virus è non solo più trasmissibile ma anche meno sensibile agli anticorpi".