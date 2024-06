Morta nella notte per un malore improvviso la psicologa Vera Slepoj

La nota scrittrice e psicologa Vera Slepoj, volto noto anche in trasmissioni televisive nazionali, è morta a 70 anni. Il decesso, per un malore improvviso, è avvenuto all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti, per la professionista non c'era più nulla da fare. Sarebbe rimasta vittima di un infarto fulminante. Nulla faceva ipotizzare ad una tragedia del genere, la psicologa non soffriva di particolari patologie e ieri sera 20 giugno aveva partecipato ad una cena del Lions, un'associazione benefica, mostrandosi come sempre allegra, presente, in perfetta forma. Sono già numerose le attestazioni di vicinanza ai familiari della psicologa pervenute non appena in città si è sparsa la voce della grave perdita. Una cosa è certa, da oggi il mondo della psicologia e non solo è più solo.

Chi era

Vera Slepoj ha conseguito la laurea in Psicologia nel 1977 presso l'università di Padova. Discusse una tesi dal titolo “Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale”. La sua cultura e le sue capacità nel corso degli anni l'hanno portata ad avere anche una eccellente visibilità mediatica. Ha coordinato tra l'altro una rubrica sulla rivista Riza Psicosomatica, tra i periodici più apprezzati nel ramo della psicologia nazionale. Numerose anche le sue apparizioni sui quotidiani dove ha svolto il ruolo di editorialista in più testate proponendo sempre approfondimenti psicologici a fronte di eventi di cronaca che hanno caratterizzato gli ultimi anni di storia.

Ha avuto anche un impegno in politica prima con Alleanza Nazionale alle Europee del 1999, poi con l'Udc al Senato nel 2006. A dimostrazione della flessibilità con cui Vera Slepoj svolgeva la sua professione con la massima passione, ha avuto un ruolo di consulenza psicologica anche nel mondo dello sport nelle fila del Palermo Calcio nella stagione 1999/2000. Di prestigio i suoi ruoli di presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory e la docenza all'università di Siena per Sociologia della Salute.