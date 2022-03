"Un papà lo è tutti i giorni, non due weekend al mese": la lotta dei padri separati per la genitorialità condivisa

"La mamma è sempre la mamma". Un mantra nella vita di ognuno, tramandato per decenni di generazione in generazione, pronto a ricordare costantemente l'unicità della figura materna. Ruolo che nella società moderna ha assunto una centralità indiscutibile, favorendo un oscurantismo maschile altrettanto lampante. Il papà oggi sta un passo indietro, sia dal punto di vista della narrazione - che vede spesso l'uomo come negativo e abusante - che da quello legislativo. Anni di battaglie per l'uguaglianza di genere e la parità tra padri e madri nel congedo parentale non è ancora realtà, per dirne una.

Il papà viene di frequente raccontato e percepito come una figura ombra, al contrario di quanto invece il suo ruolo sia fattivamente cambiato da almeno vent'anni a questa parte - ovviamente senza generalizzare e considerando tutte le eccezioni del caso (purtroppo ancora molte) - e spesso quando c'è una separazione concretamente lo diventa. Non sempre per sua volontà. Valorizzare la figura paterna (non solo il 19 marzo) e rilanciarla, ecco allora che diventa urgente oltre che necessario, soprattutto per difendere il diritto del bambino a ricevere accudimento e amore genitoriale che non sono e non possono essere prerogative soltanto femminili. E' la mission di 'Superpapà', community fondata nel 2010 da Silvio Petta per creare uno spazio dedicato ai padri, "troppo spesso non considerati": da quelli che a causa di una separazione non possono avere una relazione stabile con i figli a chi per questioni lavorative ha sempre meno tempo a disposizione da trascorrere a casa. Un network attivissimo, che oggi conta circa 14 mila iscritti - mentre oltre 320 mila seguono la pagina Facebook - dove confrontarsi e scambiarsi informazioni di ogni tipo. Fra i membri più impegnati nella difesa della 'categoria', Luca Cordoni: "Ci sosteniamo reciprocamente - spiega a Today -. Si chiedono consigli per la gestione dei bambini o anche per l'economia domestica. Cose che siamo abituati a veder accadere tra le mamme, ma anche i papà fanno squadra e soprattutto vogliono essere presenti nella vita dei figli".

La storia di Luca

Luca Cordoni è un papà separato. 55 anni, commercialista, di Bergamo, ha una figlia di 10 anni. La sua compagna ha deciso di mettere fine alla loro storia nel 2017, quando la bambina ne aveva 5: "Non è stata una mia scelta. L'ho subita, ma accettata - ci racconta -. Fino all'ultimo ho cercato una mediazione, ho proposto incontri da un consulente di coppia per provare a sistemare quello che non andava bene, ma da parte della mia ex compagna non c'è stata questa disponibilità". Non è stata una separazione conflittuale, ma neanche semplice: "All'inizio ho fatto molta difficoltà. Spesso una donna separata pensa di avere la prerogativa di accorpare su di sè tutta l'affettività dei figli, o quasi". Luca invece è sempre stato un padre presente e voleva continuare ad esserlo: "Da quando è nata mia figlia ho ritagliato il mio lavoro in base alle esigenze dell'accudimento, che non spetta solo alla madre. Una volta, i primi tempi della separazione, ero andato a vedere la bambina che faceva ginnastica in una palestra pubblica. Ho ricevuto una lettera dell'avvocato della mia ex in cui c'era scritto che nei momenti in cui la bimba era affidata a lei io non dovevo farmi proprio vedere - ricorda Luca -. Avevo ricevuto la classica proposta delle due notti al mese con la bambina. Non ho accettato e sono riuscito giurisdizionalmente, con un accordo, a cambiare le cose. La mia ex col tempo si è resa conto di questa esigenza, che è anche di nostra figlia. Adesso sto con lei 3 giorni su 7, facciamo 3 settimane di vacanze estive insieme, dividiamo la metà delle vacanze scolastiche. In buona sostanza ho un affidamento quasi paritetico".

La genitorialità condivisa

Quello di Luca Cordoni è un esempio positivo, in contrasto con le tante storie di conflittualità legate alla fine di un matrimonio o relazione con figli, che permette di fare luce su una tematica importante di cui non si parla abbastanza. La genitorialità condivisa, ovvero la centralità di entrambi i genitori nella vita dei figli anche dopo la separazione, assicurandogli una continuità affettiva. "Viviamo in una società che considera i figli come una gestione prevalentemente materna" dice Cordoni, aggiungendo: "Il padre deve essere una figura importante anche in caso di separazione". Ma è davvero possibile anche quando mamma e papà si lasciano? La storia di Luca ci dice di sì: "Uno potrebbe vederla come una forzatura, tirare una riga e dire 'questi giorni stai con mamma e questi con papà', però se la cosa avviene in modo canonico e il bambino riesce a mantenere rapporti eccellenti con entrambi i genitori, allora c'è una serenità maggiore rispetto al sentirsi ostaggio del papà o della mamma a seconda della situazione. Questo è un valore importante - prosegue Cordoni -. Si parla di cogenitorialità e non solo di bigenitorialità. Mi è capitato di tenere mia figlia oltre i tempi stabiliti se la mia ex aveva esigenza e viceversa, c'è sostegno reciproco per nostra figlia". Fondamentale è la logistica: "Noi abbiamo scelto di abitare vicini, a pochi chilometri di distanza. Ci sono casi in cui un figlio viene addirittura portato all'estero, o altri in cui il padre praticamente sparisce. Il 30% dei papà perde il contatto con i figli dopo la separazione, è un'emergenza sociale questa. Vivere vicino è una soluzione abitativa sensata, in modo che i bambini quando sono più grandi possono fare un salto a trovare l'altro genitore se ne hanno voglia. Oppure se faccio un giro in bici e so che la bambina è a casa con la mamma, telefono e passo a darle un abbraccio. La stessa cosa può farla la mamma quando la bimba è con me. Deve esserci modo per i bambini di ricevere l'altro genitore, le case devono essere aperte".

"Il tempo lento": al bambino serve quotidianità, non effetti speciali

La genitorialità condivisa è fondamentale per rispondere alle esigenze del bambino. Prima fra tutte il rispetto dei suoi tempi: "Il genitore separato deve imparare a entrare nella socialità del bambino, la quotidianità aiuta a trovare i modi di rapportarsi ai figli. Con mia figlia faccio i compiti, l'accompagno alle visite mediche, la porto a nuoto, invito i suoi amici a casa, organizzo gite in bici o pic-nic con i compagni di classe e i loro genitori. Sarei più in difficoltà a inventarmi qualcosa se vedessi mia figlia ogni dieci giorni e dovessi puntare sugli effetti speciali. E' importante il tempo lento, il bambino ha bisogno dei suoi ritmi, non deve essere sottoposto a una serie di stimoli con cose eclatanti, ma deve avere modo di vivere la sua quotidianità serenamente".

La discriminazione di genere nelle separazioni

Storie come quelle di Luca Cordoni, purtroppo, non sono all'ordine del giorno. Nella maggior parte dei casi la separazione è motivo di scontro, a volte anche di ricatto, dove l'uomo - ripetiamo, salvo eccezioni - da padre si riduce a diventare spettatore di maternità, privando i figli di una figura essenziale tanto quanto quella della madre. In questo le responsabilità non vanno cercate esclusivamente nell'ostilità tra i genitori, ma hanno radici ben più profonde. Quello che serve è una vera e propria battaglia culturale, spiega il nostro papà: "C'è discriminazione di genere nella fase separativa. Mi spiego. Se un papà si accontenta di vedere il figlio un fine settimana su due, perché per lui quello significa essere genitori, ok. Ma quando c'è un padre degno di questo nome, le cose dovrebbero cambiare. La Costituzione dice che i genitori hanno uguale dignità morale e giuridica, però quando c'è una separazione per la nostra magistratura uno dei due diventa quello di serie b. E nella maggior parte dei casi è il papà, che vedrà il figlio un weekend su due, più un pomeriggio a settimana magari. Un padre che vede suo figlio per il 15% del suo tempo non ha un affido condiviso - incalza -. Si tratta di un affido semi-esclusivo. Il papà porterà il bambino ai giardinetti o a mangiare la pizza, ma non ha la possibilità di partecipare all'educazione. Per stabilire un rapporto affettivo è importantissimo quel tempo lento di cui parlavo prima. Non basta andare sulle giostre la domenica". Serve un papà.