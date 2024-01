Pagamenti sempre più digitali (e il contante arretra): le città più "cashless"

I pagamenti digitali confermano una tendenza ormai stabilmente in salita: se nel 2022 i pagamenti "cashless" erano cresciuto di circa il 21% rispetto all'anno precedente, il 2023 ha segnato un ulteriore record, con un aumento delle transazioni senza contanti del 35,5%.

Lo scontrino medio dei pagamenti digitali è di 37 euro (in calo dell'8,1% rispetto all'anno precedente), il che indica una crescente propensione a pagare con carta anche piccoli importi.

Le città e i quartieri con il maggiore incremento di pagamenti digitali

L'Osservatorio Città Cashless di SumUp evidenzia come il trend coinvolga tutte le province italiane, da nord a sud, ma in cima alla classifica delle tre più cashless si piazzano Bolzano (+58,8%), Modena (+57,5%) e Venezia (+53,2%). Lo scontrino medio più basso d'Italia si registra invece nella provincia Sud Sardegna, con poco più di 29 euro.

Per quanto riguarda ai quartieri, in testa ci sono Cannaregio (+163,7%) e Marghera (158,2%) a Venezia, seguiti da Sempione/City Life (+124,4%) a Milano. Per lo scontrino medio più basso, invece, si distingue il quartiere Porto-Saragozza a Bologna (18,4 euro).

Cashless in crescita anche tra artigiani e professionisti

I pagamenti digitali, commenta Umberto Zola, Head of Multiproduct di SumUp, stanno ormai diventando "un'abitudine in tutta Italia", e la crescita coinvolge vari settori. Il cashless non aumenta solo nel retail, horeca (hotellerie-restaurant-café) e turismo, "ma anche tra artigiani e professionisti".

"In particolare - prosegue Zola - la crescita del cashless nei quartieri, centrali e periferici, delle principali città d'Italia conferma l'esigenza degli esercenti di vari settori di offrire ai propri clienti soluzioni rapide ed efficienti per rendere più smart i pagamenti e intercettare le nuove esigenze di una fetta di consumatori destinata a crescere sempre di più".