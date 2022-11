Pagano 70 euro per ascoltare l'ufologo che parla con gli alieni

Tutto esaurito. Sono state 160 le persone che hanno pagato 70 euro per ascoltare il "seminario" sugli Ufo di Pier Giorgio Caria a Campogalliano, nel Modenese. Titolo: "Cerchi nel grano 2022: messaggi per l'umanità in pericolo". Svolgimento: "Come sapete, come tante volte ho spiegato, stiamo vivendo il tempo dell'Apocalisse, della Grande Rivelazione" rivela Caria nel teaser dell'evento pubblicato su YouTube. "Un tempo di grandi cambiamenti dove questo fenomeno straordinario", ovvero i cerchi nel grano, "magnifico anche dal punto di vista estetico ne rappresenta un'importante manifestazione".

Lui, ex macchinista delle Ferrovie dello Stato, si definisce "ricercatore documentarista" nonché esperto di Ufo. "Devo ammetterlo, sono stato un ricercatore seriale!" confessa nella biografia che si può leggere sul suo sito. "Mi sono recato ovunque ci fossero delle prove sulla presenza extraterrestre". Nientemeno. Caria racconta quindi l'episodio che ha determinato la "svolta definitiva" nella sua vita, arrivata nell'anno 1990. "Mi trovavo in vacanza in Sardegna con un amico. Una sera ci trovavamo in cima a Su Pallosu, una collinetta sul mare, quando all'improvviso sulla mia sinistra è comparso dal nulla un oggetto sferico gigantesco. Da lì è iniziata un'esperienza di contatto diretta, travolgente, che mi ha rivelato in tutta la sua meraviglia la connessione tra la presenza extraterrestre e la sacralità dell'essere umano e dell'intero creato. Da quel momento niente è stato più come prima".

Così dopo decenni di "ricerche" nel maggio del 2020 Caria fonda "Nuovo Cielo Nuova Terra", ovvero "un'associazione senza scopo di lucro nata con l'obiettivo di offrire alle persone la possibilità di intraprendere un vero e proprio percorso di conoscenza e formazione sui temi che riguardano la Scienza dello Spirito, le verità cosmiche e le tematiche connesse". Una realtà, citiamo dal sito dell'associazione, che "si regge grazie alle donazioni delle persone come te e come noi che, con grande entusiasmo ci supportano e ci spingono a fare sempre meglio e sempre di più!".

A Campogalliano il seminario sui cerchi nel grano ha fatto registrare il sold out. Chi non ha potuto assistere di persona alla performance dell'ufologo in ogni caso non ha nulla da temere: la registrazione dell'evento è disponibile anche on line, previo versamento di un "contributo" di 70 euro (vero è che il seminario tenuto giorni fa a Pomezia si può guardare gratuitamente su YouTube).

Ma che cosa sostiene Caria nel suo seminario? Sempre nel teaser l'ufologo afferma: "Dopo una stasi di circa due anni che è coincisa con il periodo pandemico nell'annata 2022 i cerchi nel grano hanno di nuovo manifestato quelle straordinarie figure simboliche che negli anni passati ci hanno stupito e meravigliato per i loro straordinari contenuti iniziatici, profetici, scientifici che o sottolineavano le cose che andavano accadendo nella nostra società e nel nostro pianeta. O addirittura anticipavano, quasi profetizzavano, quello che sarebbe accaduto".

A quanto dice Caria, gli autori di questi simbolismi sarebbero "i Fratelli del Cielo". Il loro obiettivo è "prepararci" per la "futura società di libertà e giustizia che, finalmente, sarà edificata anche in questo mondo". Queste "incommensurabili intelligenze cosmiche" che ci fanno visita "in questa fase tanto buia della storia umana, conoscono profondamente il passato, il presente e il futuro del mondo". E ci annunciano una nuova era, traghettandoci "in un futuro dove l'orrido e il malvagio non troveranno più spazio in questo mondo". Insomma, lo avrete capito: quelle di Caria sono teorie a dir poco curiose (eufemismo) che non hanno il benché minimo riscontro scientifico. Pura invenzione. Nonostante tutto però fanno il pienone. Negli anni il "ricercatore" ha avanzato molte altre teorie strampalate, ad iniziare da quella secondo cui gli alieni controllerebbero tutte le installazioni militari nucleari sulla Terra e in tempi recenti avrebbero contattato Elon Musk per scongiurare l'escalation nucleare nel conflitto tra Russia e Ucraina.