Pamela muore cinque giorni dopo il parto: "Accusava forti dolori al petto"

Si indaga sulla morte di Pamela Pelle, mamma di 39 anni di Mentana (comune in provincia di Roma), deceduta nella notte tra il 7 e l’8 ottobre all’ospedale SS Gonfalone di Monterotondo. Pochi giorni prima, lo scorso 2 ottobre, la donna aveva partorito la sua terza figlia al Policlinico Gemelli, ospedale molto noto nella Capitale. Pamela sarebbe morta lamentando dei forti dolori al petto, problematica che aveva riscontrato anche prima del ricovero per partorire. Non solo, la donna, come denunciato dal compagno Vincenzo Rinaldi, avrebbe sofferto di copiose perdite di sangue, riscontrate anche dopo le dimissioni dal Gemelli.

La dinamica del decesso

Dopo il parto, Pamela aveva continuano ad assumere eparina ad altre medicine che le erano state prescritte. Ma la sera del 7 ottobre era tornata ad accusare gli stessi dolori al petto che l’avevano costretta ad andare per tre volte al pronto soccorso prima di partorire. Il marito si è quindi rivolto al 118, intervenuto dopo mezz'ora dalla chiamata. La donna era stata ricoverata nel più vicino ospedale. Una corsa purtroppo inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che certificarne la morte appena 20 minuti dopo l'ingresso in ospedale.

L'autopsia e la versione dell'ospedale

Una morte drammatica che non convince i familiari della donna, prima su tutti il marito Vincenzo, general manager di "Rinaldi al Quirinale", uno dei più famosi ristoranti di Roma, frequentato da politici e personaggi dello sport e dello spettacolo, che ha presentato una denuncia sul decesso della moglie.

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della donna che dovrebbe essere effettuata nella giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre. La direzione sanitaria del Policlinico Gemelli ha intanto attribuito la morte a cause naturali e ha smentito la "copiosa perdita di sangue" denunciata dal marito durante il parto. Ma certezze si potranno avere solo dopo la rivelazioni degli esami autoptici.

Continua a leggere su Today.it...