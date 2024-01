La scoperta della Finanza nelle mail tra Ferragni e Balocco: verso l'ipotesi di truffa

Si aggrava l'inchiesta sul 'Pandoro Pink Christmas' prodotto da Balocco e griffato da Chiara Ferragni. Se l'influencer è già stata multata dall'Antitrust per un milione di euro per pubblicità ingannevole, ora gli accertamenti della Guardia di Finanza avrebbero rivelato novità che potrebbero cambiare anche la prospettiva accusatoria dell'indagine. Se al momento il fascicolo è senza indagati e titolo di reato, la relazione depositata oggi 8 gennaio 2024 dalla Gdf in Procura a Milano potrebbe cambiare letteralmente le carte in tavola.

Il caso del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni

Vale la pena fare un salto indietro: lo scorso 15 dicembre le società riconducibili alla influencer Chiara Ferragni sono state sanzionate per oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta. Analogamente una multa di 420 mila euro è stata inflitta a Balocco. L'autorità garante per la concorrenza contestava che con l'operazione #PinkChristmas era stato fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima, mentre le società riconducibili a Chiara Ferragni - secondo i rilievi dell'Antitrust - avevano incassato dall'iniziativa oltre 1 milione di euro.

Dopo l'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte della Procura di Milano, oggi sul tavolo del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco è arrivata una ulteriore annotazione sull'affare Balocco-Ferragni che potrebbe presto portare a ipotizzare il reato di truffa. Colpa del contenuto di alcune email che sono state scambiate tra il gruppo dolciario e le società dell'imprenditrice digitale, per programmare la campagna di promozione del pandoro, email rintracciate nei faldoni acquisiti dall'Antitrust, e che presenterebbero degli aspetti che hanno catturato l'attenzione degli inquirenti. Aspetti su cui ora la procura di Milano dovrà trarre le proprie conclusioni.

Nelle prossime ore gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano depositeranno nelle mani del procuratore aggiunto Eugenio Fusco una serie di allegati ritenuti meritevoli di un approfondimento di istruttoria. Se il Pm dovesse riscontrare un profitto illecito a danno ai consumatori, l'ipotesi di reato potrebbe tramutarsi o in frode in commercio o truffa e potrebbero arrivare a breve le prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Intanto proseguono anche gli accertamenti casi simili di vendite promosse con scopi solidali, come l'operazione relativa alle uova pasquali di Dolci Preziosi e sulla bambola Trudi a immagine e somiglianza di Chiara Ferragni i cui ricavi sono stati impiegati nella lotta contro il cyberbullismo. Per Ferragni un nuovo colpo alla reputazione che potrebbe costare caro: dopo Safilo anche Coca Cola non vuole più vedere i propri prodotti accostati all'immagine dell'influencer più famosa d'Italia.