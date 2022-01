"Non volevo offendere David Sassoli": Paolo Becchi parla dopo le polemiche

"Rispetto per la morte di David Sassoli. Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c'è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima". Questo il tweet postato da Paolo Becchi, docente di diritto all'universita di Genova, subito dopo la scomparsa del presidente del parlamento europeo. Un post (inutile dirlo) decisamente infelice e fuori luogo, tanto più che come si è scoperto in seguito Sassoli era malato di un tumore maligno del sangue.

Dopo la valanga di polemiche, Becchi rompe il silenzio e raggiunto dall'AdnKronos torna sul caso. "Non ho inteso in alcun modo offendere la memoria del presidente del Parlamento europeo, onorevole David Sassoli" sottolinea, "come emerge chiaramente dalle mie dichiarazioni critiche non nei confronti del compianto Presidente del Parlamento europeo, ma di un sistema di gestione sanitaria che non condivido e che nell'esercizio della mia libertà di espressione, costituzionalmente garantita, fermamente contesto".

E ancora: "Pur nella diversità delle posizioni" prosegue, "ho sempre stimato la persona, la qualità e l'impegno di David Sassoli". Insomma una mezza marcia indietro, ma le scuse non sono arrivate.

Un tweet, quello del docente ed editorialista, che aveva provocato reazioni sdegnate tanto che dallo stesso ateneo di Genova si erano sentiti in dovere di prendere posizione: "Nell'esprimere cordoglio per la scomparsa del Presidente Sassoli, l'Università di Genova prende doverosamente le distanze dai contenuti del tweet del prof. Paolo Becchi (11.01.2022) precisando che si tratta di opinioni strettamente personali e non condivise dall'Istituzione".