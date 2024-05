Morto Paolo Spada, il chirurgo delle "Pillole di ottimismo"

Il mondo della medicina dice addio a Paolo Spada, chirurgo vascolare dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano. Il medico è morto nella notte tra il 24 e il 15 maggio, aveva 56 anni ed era malato da tempo. Era diventato noto al grande pubblico perché negli anni del Covid sui social spargeva le sue "Pillole di ottimismo", in cui spiegava come la scienza stesse affrontando la pandemia.

A dedicargli un lungo post sul suo profilo Facebook è anche il virologo Guido Silvestri, della Emory University di Atlanta, l'altra "anima" delle "Pillole di ottimismo". "Per me - scrive Silvestri - e lo so che fa strano dirlo, Paolo è stato un 'regalo' del Covid, nel senso che probabilmente non ci saremmo mai conosciuti senza la pandemia. Lui chirurgo-vascolare all'Humanitas, io patologo alla Emory. Entrambi con la passione per la scienza e i numeri, ci siamo 'incontrati' via web agli inizi delle pandemia, con la nascita delle Pillole di ottimismo, di cui Paolo è stato dall'inizio alla fine il leader e la voce più influente, con la sua rubrica quotidiana 'Numeri in Pillole', che per due anni ha fornito all'Italia l'unico termometro vero e affidabile dell'andamento dei contagi regione per regione".

Paolo Spada il chirurgo che spiegava la medicina in modo facile

Aggiunge Silvestri: "Oltre a presentare i numeri con grafici aggiornati, facili da capire e affidabili al 100% - tanto che li usavano come punto di riferimento anche al ministero della Salute, Paolo aggiungeva i suoi commenti a volte brevi, a volte più articolati, che si aprivano sempre con la frase 'ben ritrovati'.

Commenti in cui andava di là dei numeri nudi e crudi, comunicando messaggi di razionalità e buon senso, sempre avvolti da profonda empatia umana. Per migliaia di persone le parole di Paolo sono state una vera e propria 'salvezza psicologica' in un momento di grande difficoltà". Paolo, continua il ritratto tracciato da Silvestri, "amava molto la frase 'ottimismo che viene dalla conoscenza', inventata nel marzo 2020 mentre dilagava il catastrofismo Covid, alimentato a volte da 'buone intenzioni' ma spesso da sciacalli a caccia di vantaggi politici e/o visibilità mediatica, per definire in poche parole l'idea che la conoscenza che viene dalla scienza generi un profondo ottimismo esistenziale con cui è possibile affrontare con coraggio e senza panico anche la sfida terribile di un nuovo virus, senza cadere nel negazionismo (i cui disastri conosciamo dai tempi dell'Aids). La storia ha mostrato quanto Paolo avesse ragione".

L'eredità di Paolo Spada: "Mai bloccarsi, superiamo le paure"

Ma Spada ha utilizzato in più modi e messo a disposizione degli altri la sua empatia. Lui stesso era dietro una puntata del videopodcast dell'Humanitas "Nel segno della cura", in cui si è raccontato come medico che si trova a indossare i panni del paziente. "L'idea di svegliarsi un giorno con una diagnosi terribile è l'incubo di ogni medico, un brutto sogno che ti cambia l'esistenza. A me è successo - raccontava Spada - Da anni convivo con una patologia seria, ma ne ho tratto un ulteriore insegnamento: in un percorso di vita che per tutti quanti è a termine, lungo o corto che sia, l'importante è dargli un significato e vivere appieno la propria esistenza".

Spada sapeva affrontare temi seri in modo leggero ma non banale o superficiale. "Il mio consiglio - spiegava - è di non bloccarsi, cercare di vincere i momenti di sconforto e superarli. Buttarsi e osare, affrontare le proprie paure superando i limiti. Il mio consiglio per iniziare è fare il volontario in ambulanza, è un'opportunità unica per acquisire competenze sanitarie, aiutare il prossimo e fare nuove amicizie".

Il presidente Gianfelice Rocca, il vice presidente Ivan Colombo, l'amministratore delegato Luciano Ravera insieme a tutti i medici e i colleghi di Humanitas partecipano ricordano Paolo Spada come "un professionista appassionato e stimato, persona eclettica dai mille interessi. Per la sua profonda umanità ha rappresentato nei suoi 27 anni in Humanitas un punto di riferimento per moltissimi pazienti e colleghi"