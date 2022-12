Ratzinger: giovedì i funerali a San Pietro. I messaggi di cordoglio

"Con dolore informo che il papa emerito Benedetto XVI è deceduto oggi alle 09:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano", con queste poche parole il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha annunciato la morte del papa emerito Ratzinger, avvenuta questa mattina 31 dicembre 2022 all'età di 95 anni.

Dal 2 gennaio la salma a San Pietro per il saluto ai fedeli

"Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023 il corpo del papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli", ha dichiarato Bruni in una conferenza stampa con i giornalisti collegati da ogni parte del mondo. La notizia, infatti, ha occupato tutte le prime pagine dei siti web di informazione. Il direttore della sala stampa della Santa Sede ha poi aggiunto che Benedetto ha ricevuto l'Unzione degli infermi mercoledì scorso al termine della Messa nel Monastero e alla presenza delle Memores Domini, che da anni lo assistono quotidianamente.

Ratzinger: giovedì 5 gennaio 2023 i funerali

I funerali si terranno giovedì 5 gennaio 2023 alle 9.30 in Piazza San Pietro e saranno presieduti da papa Francesco. "Assecondando il desiderio del papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri - ha specificato Bruni -. La richiesta esplicita da parte del papa emerito è che tutto fosse all'insegna della semplicità, per quanto riguarda i funerali, i riti, i gesti di questo tempo di dolore". Il papa emerito aveva indicato già nel 2020 il luogo dove voleva essere sepolto.

Morte papa emerito Benedetto XVI, Mattarella: "Un lutto per l'Italia"

Moltissimi i messaggi di cordoglio e di affetto per il papa emerito Ratzinger. "La morte del papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia - ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella -. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l'intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio".

"Benedetto XVI è stato un gigante della fede e della ragione - ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni -. Un uomo innamorato del Signore che ha messo la sua vita al servizio della Chiesa universale e ha parlato, e continuerà a parlare, al cuore e alla mente degli uomini con la profondità spirituale, culturale e intellettuale del suo Magistero. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà. Ho espresso al santo padre Francesco la partecipazione del governo e mia personale al dolore suo e dell'intera comunità ecclesiale".

"Addio a Benedetto XVI, gigante del nostro tempo. Pastore saldo e mite, autentico testimone della Verità, teologo, filosofo, vero uomo di cultura. La sua lectio magistralis di Ratisbona su Fede, ragione e università è una pietra miliare. Testimonianza indelebile per la Chiesa", ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Morte Ratzinger: messaggi di cordoglio da tutto il mondo

"Il mondo perde una figura formativa della Chiesa cattolica, una personalità combattiva e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco", ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Il mio pensiero va ai cattolici in Francia e nel mondo, addolorati per la scomparsa di Sua Santità Benedetto XVI, che ha operato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno", ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.

"Papa Benedetto è stato uno dei più grandi teologi della sua epoca, impegnato nella fede della Chiesa e risoluto nella sua difesa", ha dichiarato l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

Nel suo discorso di Capodanno il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso le sue condoglianze a papa Francesco per la morte di Benedetto XVI, dichiarando che grazie a Ratzinger le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana si sono rafforzate. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.