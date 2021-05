Papa Francesco contro i brevetti sui vaccini: "Sono una variante del Covid"

Interviene anche Papa Francesco sulla questione della sospensione dei brevetti sui vaccini anti Covid, richiamando la necessità di ricercare un bene che sia comune e per tutti e dicendo chiaramente che si devono “sospendere i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini.

Così il Santo Padre in un videomessaggio ai giovani partecipanti al "Vax Live", evento benefico per sostenere la distribuzione globale ed equa dei vaccini. "Ogni ingiustizia sociale, ogni emarginazione di alcuni nella povertà o nella miseria colpisce anche l'ambiente – ha specificato Bergoglio- Natura e persona sono unite. Dio Creatore infonde nei nostri cuori uno spirito nuovo e generoso per abbandonare il nostro individualismo e promuovere il bene comune. E' chiaro che - ha aggiunto - stiamo vivendo una crisi. La pandemia ci ha messo tutti in crisi, ma non dimenticate che non si esce da una crisi allo stesso modo, o se ne esce meglio o peggio. Il problema sta nell'avere l'inventiva per cercare modi migliore.

E allora ecco l’affondo di Papa Francesco, che invoca una mobilitazione collettiva “per assicurare l'accesso universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale", rilanciando l’idea di un modello economico diverso perché quello attuale, sbagliato secondo il Papa, non è inclusivo, equo e sostenibile. Alla fine Bergoglio arriva a paragonare il brevetto ad una variante del virus quando dice che “una variante è il nazionalismo chiuso, che impedisce, per esempio, un internazionalismo dei vaccini. Un'altra variante è quando mettiamo le leggi di mercato o di proprietà intellettuale sopra le leggi dell'amore e della salute dell'umanità", ha concluso il Pontefice.